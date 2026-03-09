Paolo Guerrero de carambola convierte el 1-0 en el Alianza Lima vs. Melgar

Paolo Guerrero sigue siendo el inacabable y en Alianza Lima no dejan de celebrar sus goles. En esta oportunidad el ‘Depredador’ volvió a aparecer para demostrar que todavía tiene mucho que dar en el fútbol. Más con la camiseta ‘Blanquiazul’, con la cual está buscando obtener su primer título nacional.

En este caso ‘PG9’ recobró la confianza en la cancha y demostró ser un jugador de jerarquía. Primero, siendo alguien que siempre pida las pelotas, como tiene acostumbrados a los hinchas, pero segundo consiguió hacer un nuevo gol. Haciendo el camino para que su equipo consiga irse con todo en busca de una nueva victoria.

A los 30 minutos de juego se daría su primer gol del partido. Este tendría un poco de fortuna para que se pueda llegar a completar. Primero superó al portero Carlos Cáceda con un disparo que sorprendió dentro del área, pero el esférico daría en el poste y volvería a él para convertir el 1-0. Fortuna total para que se celebre el primer tanto de la contienda.

Así fue el gol de Paolo Guerrero:

Gol anulado a Paolo Guerrero

El partido se iba a ir al descanso con una victoria de Alianza Lima en el marcador, pero el destino no lo dejaría. Esto debido a que se anularía un gol, justamente al ‘Depredador’ que estaba celebrando feliz su doblete ante el ‘Dominó’. No obstante, su grito de gol se vio apagado por una posición adelantada.

Remate potente en el final del primer tiempo dentro del área de Guerrero. Este vencía a Carlos Cáceda nuevamente que no pudo hacer nada para evitar el tanto. Otra vez se daba la celebración y se pensaba en una nueva victoria para los ‘Blanquiazules’. Hasta que el árbitro dijo que no por medio del VAR, una posición adelanta no dejó festejar.

Así fue el gol anulado de Paolo Guerrero:

Alianza Lima volvió a ganar

Eso sí, Alianza Lima volvería a ganar y con esto es el líder absoluto del Torneo Apertura. Gran inicio de los ‘blanquiazules’ que son uno de los dos clubes que hasta el momento se mantienen invictos en este inicio del certamen nacional. Justamente el otro es Los Chankas, que se encuentra en la segunda ubicación de forma momentánea.

En este caso el conjunto de Pablo Guede tuvo un buen segundo tiempo en donde Jairo Vélez logró anotar el segundo gol del partido. Primer tanto del ecuatoriano con la camiseta ‘íntima’. Mientras tanto, Renzo Garcés sigue siendo el goleador con 4 tantos tras volver anotar en el 3-1.

Datos Claves

Paolo Guerrero anotó el primer gol de Alianza Lima a los 30 minutos de juego.

anotó el primer gol de Alianza Lima a los de juego. Alianza Lima venció 3-1 a Melgar y es líder absoluto e invicto del Torneo Apertura.

venció 3-1 a Melgar y es e invicto del Torneo Apertura. El árbitro anuló un gol a Paolo Guerrero tras la revisión del VAR por posición adelantada.

