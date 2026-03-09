Tras titulo con Gremio, Erick Noriega definió su futuro y qué hará con el interés desde Italia

Erick Noriega consiguió su primer título a nivel internacional con el conjunto de Gremio. Después de luchar tanto, el mediocampista nacional pudo celebrar el Torneo Gaúcho. Sus buenas actuaciones han hecho que desde Europa se comience a hablar de él. Por lo que en cualquier momento podría pegar al vuelta al ‘Viejo Continente’.

El joven futbolista habló en Fútbol en América tras lograr su primer título internacional. Algo que destacó mucho el jugador patrio, es la cantidad de minutos que ha estado teniendo. Así como también la posibilidad de ser importante en el esquema del ‘Tricolor’.

Gremio campeón (Foto: Gremio).

“Desde el año pasado que llegue pude sumar bastantes minutos, este año también. Ahora poder campeonar en un torneo que es muy importante para nosotros es algo muy grande”, fue lo que comenzó resaltando Noriega en sus declaraciones.

Pero claro, cuando un jugador está en gran momento, es inevitable que otros clubes puedan fijarse en él. Es por ese motivo, que ya se está hablando de su posible llegada al fútbol de Italia. No obstante, el mismo jugador puso paños fríos, mencionando que por ahora está pensando solo en Gremio y espera que en el futuro, pueda emigrar.

“Yo estoy muy enfocado ahorita aquí. Lo que tenga que pasar en un futuro va a pasar, solo Dios sabe que es lo que tiene que pasar pero ahora me debo a Gremio y me están tratando de la mejor manera. Si Dios quiere que en un futuro me tengo que ir, va a ser así, pero ahora estoy muy enfocado aquí en Gremio”, fueron las claras palabras del mediocampista.

¿Qué habló Erick Noriega con Mano Menezes?

Con la llegada de Mano Menezes a la Selección Peruana, se espera un nuevo comienzo para muchos futbolistas. Así como también una era nueva para poder pensar en el siguiente Mundial. Uno de los que está en los planes es Erick Noriega, quien no fue indiferente a la llegada de su ex-entrenador, al cual no dudó en felicitar.

“Le envié un mensaje yo diciéndole que estaba muy contento que esté en la selección peruana, que si quería saber algún lugar, que me contacte. Hablé con su asistente sidney, con el que tengo un poco más de comunicación, y bastante bien”, sentenció el ‘samurai’.

