Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

La fase dos de la Liga Peruana de Vóley ha llegado a su final este domingo 8 de marzo. La tabla de posiciones no se volverá a mover más y con ello, ya se conoce los emparejamientos para disputar los cuartos de final. Solo ocho equipos seguirán en carrera en busca de conseguir el título nacional.
La jornada de domingo comenzó con un duro encuentro entre Géminis y el elenco de Rebaza Acosta. Este último peleaba por meterse entre los ocho primeros, pero no pudo ante el elenco de Comas que las superó por 3-0. Los sets terminaron con un 25 a 19, 25 a 17 y 28 a 26.
El cuadro de Alianza Lima por su parte sufrió más de la cuenta para poder vencer a Deportivo Soan. Rival que le dio mucha pelea, pero a pesar de eso terminó de vencer por 3-1 con sets: 25 a 22, 25 a 22, 15 a 25 y 25 a 22.
Así quedó la tabla de posiciones de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley
Tras la finalización de las 9 fechas de la Liga Peruana de Vóley, así culmina la tabla de posiciones.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PP
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|20
|18
|2
|52
|2
|USMP
|20
|16
|4
|49
|3
|Universitario
|20
|15
|5
|44
|4
|Atlético Atenea
|20
|11
|9
|35
|5
|Géminis
|20
|12
|8
|34
|6
|Regatas Lima
|20
|11
|9
|30
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|20
|9
|11
|27
|8
|Deportivo Soan
|20
|5
|15
|18
|9
|Rebaza Acosta
|20
|5
|15
|15
|10
|Olva Latino
|20
|5
|15
|15
Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley
Así quedaron los partidos de la Liga Peruana de Vóley en esta última fecha de la fase 2.
Sábado 7 de marzo
- Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino
- Atlético Atenea 3-1 Regatas Lima
- Universitario 0-3 USMP
Domingo 8 de marzo
- Géminis 3-0 Rebaza Acosta
- Alianza Lima 3-0 Deportivo Soan
Datos Claves
- Alianza Lima terminó como líder con 52 puntos y enfrentará a Deportivo Soan.
- USMP clasificó en segundo lugar con 51 puntos tras disputar 20 jornadas competitivas.
- Los ocho equipos clasificados a cuartos incluyen a Universitario, Regatas Lima y Atlético Atenea.