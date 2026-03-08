Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

La fase dos de la Liga Peruana de Vóley ha llegado a su final este domingo 8 de marzo. La tabla de posiciones no se volverá a mover más y con ello, ya se conoce los emparejamientos para disputar los cuartos de final. Solo ocho equipos seguirán en carrera en busca de conseguir el título nacional.

La jornada de domingo comenzó con un duro encuentro entre Géminis y el elenco de Rebaza Acosta. Este último peleaba por meterse entre los ocho primeros, pero no pudo ante el elenco de Comas que las superó por 3-0. Los sets terminaron con un 25 a 19, 25 a 17 y 28 a 26.

El cuadro de Alianza Lima por su parte sufrió más de la cuenta para poder vencer a Deportivo Soan. Rival que le dio mucha pelea, pero a pesar de eso terminó de vencer por 3-1 con sets: 25 a 22, 25 a 22, 15 a 25 y 25 a 22.

Así quedó la tabla de posiciones de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Tras la finalización de las 9 fechas de la Liga Peruana de Vóley, así culmina la tabla de posiciones.

# Equipos PJ PG PP Puntos 1 Alianza Lima 20 18 2 52 2 USMP 20 16 4 49 3 Universitario 20 15 5 44 4 Atlético Atenea 20 11 9 35 5 Géminis 20 12 8 34 6 Regatas Lima 20 11 9 30 7 Circolo Sportivo Italiano 20 9 11 27 8 Deportivo Soan 20 5 15 18 9 Rebaza Acosta 20 5 15 15 10 Olva Latino 20 5 15 15

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Así quedaron los partidos de la Liga Peruana de Vóley en esta última fecha de la fase 2.

Sábado 7 de marzo

Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino

Atlético Atenea 3-1 Regatas Lima

Universitario 0-3 USMP

Domingo 8 de marzo

Géminis 3-0 Rebaza Acosta

Alianza Lima 3-0 Deportivo Soan

