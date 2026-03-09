Un momento de tensión se vivió en el partido entre Universitario de Deportes y Los Chankas antes de que finalizarán los 90 minutos de juego. Y es que se reveló que Matías Di Benedetto y Javier Rabanal protagonizaron un fuerte cruce durante el partido.

Así inició el tenso momento entre Di Benedetto y Rabanal

El incidente fue dado a conocer por el periodista Gustavo Peralta, quien señaló que, antes del ingreso de Aldo Corzo, Matías Di Benedetto le habría mostrado su incomodidad a Javier Rabanal por no ingresar al campo de juego.

Además, el comunicador reveló que el entrenador español tomó la cabeza del defensor argentino y le pidió que se calmara, aunque la tensión entre ambos continuó.

“No sé bien el contexto, pero Rabanal se acercó y se sentó al lado de Matías Di Benedetto, le agarró la cabeza y le decía como que esté tranquilo. Conversaron y el defensa como que le dijo ok, pero era una conversación un poco rara“, detalló durante la transmisión.

¿A qué se debió la molestia de Di Benedetto?

De todas maneras, Peralta aclaró que Matías Di Benedetto y Javier Rabanal no llegaron a discutir, aunque sugirió que la molestia del argentino se debía a que creía que podía entrar al campo como stopper en lugar de Anderson Santamaría.

“En un momento del partido, Di Benedetto parecía que entraba y no es que Rabanal discuta con él pero le explicó que iba a entrar Aldo Corzo y que entienda un poco el momento porque después iba a entrar. Eso terminó moviéndole un poco a la ‘U'”, explicó en el programa ‘Al Límite’.

