Alianza Lima 0-0 Melgar EN VIVO Y GRATIS vía L1 Max por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima se enfrenta hoy, lunes 9 de marzo, a Melgar por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. El duelo tiene previsto iniciar a las 20:30 horas de Perú y será transmitido por las pantallas de L1 MAX.

Por su parte, el cuadro ‘íntimo’ busca mantenerse en la punta del torneo, mientras que el elenco ‘rojinegro’ intentará recuperarse tras los últimos resultados. Todas las incidencias, goles y el minuto a minuto se podrán seguir por Bolavip Perú.