Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Alianza Lima 0-0 Melgar EN VIVO Y GRATIS vía L1 Max por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Ambos equipos buscarán sumar de a tres con el objetivo de mejorar su posición en la tabla. Sigue el minuto a minuto.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs Melgar
© Liga 1Alianza Lima vs Melgar

Alianza Lima se enfrenta hoy, lunes 9 de marzo, a Melgar por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. El duelo tiene previsto iniciar a las 20:30 horas de Perú y será transmitido por las pantallas de L1 MAX.

Por su parte, el cuadro ‘íntimo’ busca mantenerse en la punta del torneo, mientras que el elenco ‘rojinegro’ intentará recuperarse tras los últimos resultados. Todas las incidencias, goles y el minuto a minuto se podrán seguir por Bolavip Perú.

Publicidad

8' Alianza Lima desaprovecha una ocasión clara de gol

Alan Cantero optó por encarar a Walter Tandazo en lugar de habilitar a Esteban Pavez, pero el jugador de Melgar logró interceptar la acción y cortar el avance.

4' ¡Cabezazo desviado de Guerrero!

El delantero nacional se impuso en el juego aéreo, aunque su remate terminó saliendo fuera del campo.

3' Alianza Lima busca imponer su juego

Alianza Lima tomó la iniciativa del partido y comenzó a generar peligro en campo rival. En una de las jugadas ofensivas, Paolo Guerrero consiguió provocar un tiro de esquina.

¡Inició el partido!

Ya se juega entre el duelo entre 'íntimos' y 'rojinegros' en el estadio Alejandro Villanueva.

Se realiza el saludo respectivo entre ambos equipos

Todos listo para que inicie el duelo entre Alianza Lima y Melgar.

Publicidad

¡Mano Menezes junto a su comando técnico en Matute!

El DT de la Selección Peruana ya está listo para disfrutar el Alianza Lima vs Melgar en Matute.

Tweet placeholder

¡Todo listo para el Alianza Lima vs Melgar!

Puede ser una imagen de ‎fútbol, fútbol y ‎texto que dice "‎TEAPUESTO -١١ CRISTAL تاحا LIGA1 TEAPUESTO ጥርር 1cmy TEAPUESTO ッャプ D CLUB CLUBALIANZALIMA ALIANZA nDrive CRISTAL eap vantage PLATAM AIDLINES inDrive alpasa vantage smart fit LATAM AIRCIGED SPORADE alpasa ወጌ smart fit SPORADE‎"‎‎

Juan Reynoso buscará romper racha negativa

El técnico de Melgar no logra imponerse en Matute, estadio de Alianza Lima, desde el año 2009.

Ambos equipos ya están calentando en el campo

Alianza Lima y Melgar realizan trabajos precompetitivos en el gramado de Matute.

¡Alineación confirmada de Alianza Lima!

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marcos Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Image
Publicidad

¡Alianza Lima ya está en Matute!

Tweet placeholder

¡Alineación confirmada de Melgar!

Carlos Cáceda; Matías Zegarra, Jesús Alcántara, Matías Lazo, Alejandro Ramos; Javier Salas, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata; Franco Zanelatto, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Image

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron ambos equipos?

El más reciente duelo entre Alianza Lima y Melgar se disputó por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 y concluyó con un empate 2-2 en Matute. El equipo arequipeño parecía quedarse con los tres puntos gracias a los goles de Bernardo Cuesta y Matías Lazo, pero los 'íntimos' lograron reaccionar: Paolo Guerrero anotó el primero y, en los últimos minutos, Renzo Garcés firmó el empate definitivo.

¡Mano Menezes estará en Matute!

Se confirmó que el técnico de la Selección Peruana asistirá al estadio Alejandro Villanueva para presenciar el duelo entre Alianza Lima y Melgar.

Mano Menezes

Terna arbitral del Alianza Lima vs Melgar

  • Árbitro principal: Joel Alarcón
  • Primer asistente: Michael Orué
  • Segundo asistente: Harlem Cocha
  • Cuarto árbitro: Leonardo Romero
  • VAR: Hibert Villegas
  • AVAR: Raúl López
Publicidad

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los 'blanquiazules' buscan conseguir su tercera victoria como local en el torneo nacional de este año, un triunfo que les permitiría mantenerse como únicos líderes del Apertura.

Por otro lado, Jesús Castillo superó su lesión y quedó disponible para el técnico Pablo Guede, dejando al DT con casi todo el plantel listo, a la espera únicamente de la recuperación de Guillermo Viscarra.

¿Cómo llega Melgar?

Por su parte, Melgar llega tras encadenar dos derrotas consecutivas en la Liga 1 y haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana frente a Cienciano en definición por penales. Un nuevo tropiezo podría profundizar la crisis en Arequipa.

El equipo 'rojinegro' no pierde contra Alianza Lima en Matute desde la final de 2002, sumando tres empates desde entonces, por lo que buscará mantener ese invicto y mantenerse en la pelea por el título local.

Posibles alineaciones de Alianza Lima y Melgar

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pávez, Jairo Vélez, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.
  • Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Alec Denemoustier, Jesús Alcántar, Matías Zegarra; Javier Sala, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Nicolas Quagliata, Franco Zanelatto y Bernardo Cuesta.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Melgar?

El partido se podrá ver a través de las pantallas de L1 MAX, disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Best Cable, Win TV y otros. Además, el encuentro también se podrá seguir en línea a través de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar?

El encuentro Alianza Lima vs Melgar se disputa hoy, lunes 9 de marzo, desde las 20:30 horas de Perú. Conoce la programación en otros países:

  • Bolivia y Venezuela: 21:30 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30 horas
  • México: 19:30 horas
  • Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Miami)
  • España: 02:30 horas (del martes 10)
Publicidad

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Alianza Lima y Melgar!

¡Buenos días, seguidores de Bolavip Perú! No se pierdan el minuto a minuto del enfrentamiento Alianza Lima vs Melgar por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que se disputa en el estadio Alejandro Villanueva.

Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
La FIFA apoya a la FPF y Alianza Lima con los disidentes quedan a un paso del infierno
Futbol Peruano

La FIFA apoya a la FPF y Alianza Lima con los disidentes quedan a un paso del infierno

¿Traición al Consorcio GOLPERU? Alianza Lima Alianza Lima presentó... pero se lo negaron
Alianza Lima

¿Traición al Consorcio GOLPERU? Alianza Lima Alianza Lima presentó... pero se lo negaron

Alejandro Hohberg advirtió a Alianza Lima para duelo ante Cienciano
Liga 1

Alejandro Hohberg advirtió a Alianza Lima para duelo ante Cienciano

La reflexión de Zambrano tras saber que Alianza no jugará la Liga 1
Alianza Lima

La reflexión de Zambrano tras saber que Alianza no jugará la Liga 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo