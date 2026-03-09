FBC Melgar llegó al empate sobre la parte final del primer tiempo en su partido ante Alianza Lima por la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Jhonny Vidales puso el 1-1 tras el penal cobrado por Joel Alarcón. A instancias del VAR, cobró una falta de Luis Advíncula sobre Matías Lazo.

Alianza Lima se había puesto delante en el marcador con un gol de carambola de Paolo Guerrero. El equipo de Pablo Guede supo ser más durante toda la primera parte y pudo reflejarlo en el marcador tras varias situaciones de peligro. Sin embargo, FBC Melgar pudo arribar a la igualdad, casi sin merecerlo.

De un córner, llegó un balón corto que pudo atrapar el arquero Alejandro Duarte. Se buscó un contraataque, pero la jugada fue detenida poco después. El VAR, comandado por Hibert Villegas, llamó a Joel Alarcón por un manotazo de Luis Advíncula sobre Matías Lazo.

Si bien el balón nunca llega a la zona donde estaban los defensores blanquiazul y rojinegro, el VAR sí observó una mano de ‘Bolt’ al rostro de su rival. Ante esto, Alarcón cobró la pena máxima. Jhonny Vidales lo pateó de derecha y la colocó junto al palo para que Alejandro Duarte no la pueda alcanzar.

Este fue el segundo gol para Jhonny Vidales en este Torneo Apertura 2026. Antes le había marcado al Deportivo Moquegua en la tercera fecha, partido que el ‘Dominó’ goleó por 4-0. En tanto, marcó su tanto número 28 en 155 partidos con dicha camiseta.

Alianza Lima lo ganó en el segundo tiempo con Jairo Vélez

Pese a este empate de Jhonny Vidales, lo cierto es que Alianza Lima lo ganó en el segundo tiempo. Siempre fue superior a Melgar y lo hizo valer en el resultado. Primero, con un gol de Jairo Vélez luego de un pase de cabeza de Alan Cantero. Tras una larga revisión del VAR, concretó el 2-1.

Y, para cerrar el triunfo, el propio Jairo Vélez se inventó una gran jugada por derecha y le sirvió el gol a Renzo Garcés para el 3-1. Así, Alianza Lima se quedó con un importante triunfo para ser único líder del Torneo Apertura 2026.

