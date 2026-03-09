Universitario tomó una decisión reciente y radical sobre Javier Rabanal tras perder con Los Chankas

La derrota de Universitario de Deportes ante Los Chankas en Andahuaylas desató una ola de críticas inmediatas por parte de la hinchada crema. Los cuestionamientos apuntaron directamente a la gestión táctica de Javier Rabanal, cuya continuidad empezó a ser puesta en duda en redes sociales.

Universitario decidió sobre Javier Rabanal

Ante la incertidumbre, la administración temporal del club merengue decidió romper el silencio para definir el futuro deportivo de la institución. Según el periodista Enrique Vega del programa A Presión, la directiva ha optado por un respaldo absoluto hacia el actual comando técnico.

La decisión es clara y radical: Universitario no ha realizado ningún contacto con otros entrenadores ni tiene planes de hacerlo en el corto plazo. A pesar del mal resultado en altura, la cúpula crema considera que no es el momento de evaluar la salida de Javier Rabanal.

Esta postura busca otorgar estabilidad al plantel en un tramo crítico de la temporada, evitando decisiones apresuradas por la presión externa. La administración prefiere enfocarse en corregir errores específicos del juego antes que desmantelar el proyecto deportivo vigente.

Universitario respaldó a Javier Rabanal. (Foto: X).

Universitario se enfoca en la Liga 1

Actualmente, el comando técnico y los directivos están concentrados en una tarea prioritaria para potenciar el ataque del equipo. El objetivo principal de esta semana es cerrar la incorporación de un atacante nacional que refuerce la zona ofensiva del cuadro estudiantil.

Se espera que este nuevo fichaje llegue para aportar la cuota de gol que le faltó al equipo en su última presentación oficial. Las negociaciones están avanzadas y se busca que el jugador se integre a los entrenamientos de Javier Rabanal lo antes posible.

Javier Rabanal respaldado por la “U”

Con este movimiento, la “U” intenta calmar las aguas y demostrar que la planificación sigue en marcha a pesar de los tropiezos. El respaldo a Rabanal se mantiene firme, apostando por la continuidad como herramienta para alcanzar los objetivos del centenario.

La fuente directa de esta información es el periodista Enrique Vega (A Presión), quien confirmó la hoja de ruta de la administración merengue. Por ahora, el buzo crema no cambiará de dueño y la mirada está puesta en el mercado de pases local.

Javier Rabanal todavía se mantendrá en Universitario. (Foto: Enrique Vega).

DATOS CLAVES