Administrador de Sport Boys tomó decisión final con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza

El libro de pases está próximo a cerrar, por esa razón se ha comenzado a agilizar el fichaje de algunos futbolistas. En el caso del conjunto de Sport Boys, quieren ver la contratación de tres elementos que podrían ser una bomba de tiempo en el plantel. Pero que están dispuestos a contratar con tal de poder mejorar el equipo y este año dejar de pelear por el descenso.
Estamos hablando de nada más y nada menos que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza. Futbolistas que son bastante polémicos, sobre todo por los escándalos en los que han estado involucrados cada uno de ellos en su momento. Pero que ahora juntos, podrían llegar a ser una gran solución, así como también un duro problema si no llegan a estar centrados.
En una entrevista a Martin Noriega, administrador de Sport Boys en el programa Tribuna sin Filtro, este dio la confirmación de las contrataciones de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza. Ya no es una especulación, esto se llegará a dar y se espera que pueda hacerse público muy pronto antes del cierre del mercado de fichajes.
Entrevista a Martin Noriega:
¿Qué dicen los hinchas de Sport Boys?
Estos jugadores son bastante polémicos, por lo que hay hinchas que no están para nada de acuerdo con la contratación de estos elementos. Los ven como futbolistas que van a causar más que todo problemas en el equipo, antes que poder ayudar. Por lo que hay mucha resistencia sobre los aportes que podrían dar.
En este caso, dependerá de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza, tratar de limpiar su imagen, la cual está bastante manchada. Lo cual no va a ser nada sencillo. Pero que en este caso, solo ellos tienen la posibilidad de poder concretar una buena actuación, ser profesionales para que puedan verlos como verdaderos refuerzos y no solo problemas.
