El panorama deportivo de Universitario para la temporada 2026 se encuentra en un punto crítico debido a la situación administrativa de sus defensores centrales, Williams Riveros y Matías Di Benedetto. La directiva crema, ahora encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco, ha trazado una estrategia ambiciosa para el año del “Tetra”: lograr que ambos futbolistas obtengan la nacionalidad peruana. Sin embargo, la incertidumbre sobre los plazos de Migraciones ha despertado la duda entre la hinchada merengue sobre si su permanencia está en riesgo en caso de que los documentos no lleguen a tiempo.

Universitario y el caso de nacionalizaciones

Según información reciente del portal partidario Colectivo WORLD, existe un optimismo moderado en las oficinas de Ate. Se ha confirmado que tanto el paraguayo como el argentino rindieron sus exámenes de nacionalización el pasado 31 de diciembre de 2025 con resultados positivos. Se estima que los títulos de nacionalidad y los respectivos DNI podrían emitirse entre finales de enero y la quincena de febrero de 2026. Este cronograma es vital, ya que permitiría a la “U” liberar dos cupos de extranjeros estratégicos antes del cierre del libro de pases de la Liga 1.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto son claves en Universitario. (Foto: X).

A nivel reglamentario, el desafío es mayúsculo. Para este 2026, la FPF permite la inscripción de hasta 7 extranjeros, pero con una restricción: si el club cuenta con jugadores nacionalizados, el cupo máximo se reduce a 6. Si Riveros y Di Benedetto logran completar su trámite antes del 15 de marzo, Universitario tendría la flexibilidad necesaria para reforzar otras líneas, como la delantera, donde ya suenan nombres internacionales de jerarquía para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto esperan

El periodista Ricardo Figueroa ha puesto en contexto este escenario comparándolo con casos similares ocurridos en 2025. Equipos como Cienciano, que actualmente espera la nacionalización de Juan Romagnoli, han demostrado que los clubes prefieren esperar a sus jugadores aunque estos se pierdan las primeras fechas del torneo Apertura. En el caso de Universitario, la prioridad es asegurar la continuidad de su columna vertebral defensiva bajo la condición de jugadores nacionales, evitando así sacrificar plazas para nuevos fichajes extranjeros que Álvaro Barco ya tiene en carpeta.

Universitario espera por Williams Riveros y Matías Di Benedetto. (Foto: X).

Desde la perspectiva legal, la gestión de Franco Velazco debe lidiar con la Ley N.º 32421, la cual ha endurecido los procesos de naturalización en Perú. Aunque ambos defensas cumplen con el requisito de dos años de residencia como deportistas calificados, los tiempos burocráticos suelen ser el mayor rival. No obstante, contar con una administración con perfil jurídico le otorga a la institución crema una ventaja en el seguimiento de estos expedientes, buscando evitar que el proceso se estanque en las etapas finales de inscripción ante la FPF.

Universitario espera por sus jugadores

En otras palabras, la continuidad de Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Universitario no parece estar en duda debido a su rendimiento, sino supeditada a una carrera contra el reloj. Si los documentos llegan en febrero, la “U” llegará fortalecida al inicio de la temporada. De lo contrario, la dirección deportiva tendrá que tomar la difícil decisión de inscribirlos como extranjeros, limitando su capacidad de fichaje, o mantenerlos en reserva hasta que el trámite concluya, una apuesta arriesgada en la búsqueda del ansiado tetracampeonato.

DATOS CLAVES

Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron sus exámenes de nacionalización el 31 de diciembre.

Los documentos de nacionalidad de los defensas se emitirían entre enero y febrero de 2026.

El reglamento de la FPF permite inscribir hasta 7 extranjeros para la temporada 2026.

