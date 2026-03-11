Guillermo Viscarra se fue de Alianza Lima tras un pedido completamente inesperado del futbolista

La tranquilidad en Matute se vio interrumpida por una noticia que sacudió los planes del cuerpo técnico blanquiazul de cara a la Liga 1 2026. Según informó el periodista Gerson Cuba, el portero boliviano Guillermo Viscarra solicitó un permiso especial para abandonar temporalmente la concentración del equipo.

Guillermo Viscarra pide permiso en Alianza Lima

El motivo detrás de esta sorpresiva salida es la preparación de la selección de Bolivia para el repechaje internacional rumbo al Mundial de 2026. “Billy” ya se encuentra bajo las órdenes del comando técnico de “La Verde”, enfocado en asegurar la clasificación de su país a la cita mundialista.

Esta decisión del guardameta responde a su firme deseo de ser el titular indiscutible en los duelos decisivos que afrontará el combinado boliviano próximamente. A pesar de su compromiso con Alianza Lima, la prioridad del arquero en este momento es representar a su nación en el escenario más alto del fútbol.

La directiva íntima, tras evaluar la situación, decidió otorgar las facilidades correspondientes al futbolista para que se integre a los entrenamientos en La Paz. Esta noticia ha generado diversas reacciones entre la hinchada, quienes entienden la importancia del sueño mundialista para cualquier profesional.

Guillermo Viscarra entrenando en Bolivia. (Foto: Gerson Cuba).

El reemplazo de Guillermo Viscarra

Ante la ausencia del portero titular, el arco aliancista quedará en manos de Alejandro Duarte para el próximo compromiso oficial del torneo local. El exarquero de Sporting Cristal tendrá la misión de mantener el nivel de seguridad que Viscarra venía ofreciendo bajo los tres palos.

El debut de Duarte en esta etapa será particularmente exigente, ya que Alianza Lima debe enfrentar este sábado a Deportivo Garcilaso en la altura de Cusco. Será una prueba de fuego para el portero peruano, quien no ha tenido mucha continuidad en los últimos encuentros disputados por el equipo.

Alejandro Duarte consolidada en Alianza Lima

De acuerdo con el reporte de Gerson Cuba, Duarte ya viene trabajando intensamente para llegar en óptimas condiciones al duelo en el Estadio Garcilaso de la Vega. El comando técnico confía plenamente en su experiencia y capacidad para afrontar este tipo de escenarios complicados fuera de casa.

Mientras tanto, la atención de la prensa deportiva estará dividida entre lo que suceda en Cusco y el desempeño de Viscarra con su selección. La partida del boliviano marca un punto de inflexión en la temporada, obligando al “equipo del pueblo” a demostrar que tiene un plantel amplio y competitivo.

Guillermo Viscarra no estará en Alianza Lima en la brevedad. (Foto: X).

