Mundialista contó que es lo que pasa con Javier Rabanal en Universitario: “Hay desgano e incomodidad…”

La situación en Universitario de Deportes no es la mejor, las cosas no están saliendo como se esperaba y se ha dado a conocer que hay disconformidad. Los jugadores no están felices, ya no están disfrutando el jugar en el club, por ese motivo se reveló si realmente le están haciendo la ‘camita’ a Javier Rabanal que viene siendo muy criticado por los hinchas.

El mundialista con la Selección Peruana Sub 17, Reimond Manco habló al respecto. Pues claro, el término ‘camita’ es el que se usa por lo general a la hora que un entrenador no está haciendo las cosas bien. Por lo que se dice que los jugadores se dejan ganar los partidos para que se termine echando al DT que es el eslabón más débil en un equipo.

Pero la realidad es otra, por lo menos para el popular ‘Rei’ esto no existe. Que es un término que se han inventado, pero que no aplica en la vida real. “La ‘camita’ no existe. Nunca lo he vivido ni lo he escuchado. Que hay desgano e incomodidad es verdad. Normalmente pasa cuando más del 50% del plantel está disgustado. En un equipo siempre va a haber uno o dos que estén incómodos“, explicó en el programa Juego Cruzado.

¿Por qué dicen que le hace la ‘camita’ a Javier Rabanal?

Esto lo dicen debido a los malos rendimientos que viene teniendo el cuadro de Universitario de Deportes. Como ya no son los que terminan superando a los rivales con suma facilidad, consideran que el equipo está cansado de lo que pasa con el DT, ya que claro, por ahora no se le ha entendido su idea al 100% y los fichajes tampoco están ayudando mucho.

Se viene conociendo que los jugadores no están muy contentos con el español también. Incluso, sus declaraciones a la prensa no han sido las más acertadas, lo cual ha hecho que los más veteranos sientan que no están cuidando el grupo, sino más bien exponiendo al plantel. Por eso, ya se dio una reunión entre todo el comando técnico y los mismos jugadores para arreglar estas asperezas.

Pero a pesar de esto, los rendimientos dentro del campo pues no han mejorado, más bien se ve que se están dando problemas a la hora de los partidos. Esto deja pensar que la idea no está llegando como debería de ser, así que claro, se comienza a dar las especulaciones.

