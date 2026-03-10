Tras Erick Noriega, los nuevos convocados de Mano Menezes a la Selección Peruana en marzo

La Selección Peruana regresa al ruedo a finales del mes de marzo y con ello se viene novedades en la convocatoria. La llegada de Mano Menezes como DT principal hace que se espera un cambio generacional importante. El que tanto se ha hablado durante años y que por fin se llegará a dar. Por lo que ya se comienza viendo nuevos convocados de interesante nivel.

El primero de los que se conoce que ha confiado el brasileño es Erick Noriega. El ‘samurai’ es uno de los que mejor conoce Mano, esto debido a que lo tuvo como entrenador de Gremio. Así que al saber muy bien de sus cualidades, probablemente lo considere como uno de los principales elementos a liderar el equipo patrio en el mediocampo.

Pero no solo este joven estará entre los convocados, también se ha dado a conocer que Juan Pablo Goicochea vuelve a ser tomado en cuenta. El atacante que ahora juega en Defensor Sporting tiene carta de reserva, lo mismo que el atacante Bassco Soyer del Gil Vicente. Ambos vendrían a ser la nueva camada de jugadores ofensivos que tiene el conjunto patrio.

Por otro lado, uno que no es muy joven, pero que está haciendo las cosas bien es Adrián Ugarriza. Si bien no viene jugando por lo que pasa en Israel, igual su buen momento hizo que se gane la posibilidad de ser uno de los que están reservados para esta Fecha FIFA del mes de marzo. Posiblemente alternando con Alex Valera que vendría a ser el otro 9 confirmado en este equipo nacional.

¿Qué otras novedades tendría la Selección Peruana?

Se ha comentado que otro jugador que tendría una oportunidad de jugar en la Selección Peruana es Jairo Vélez. Se sabe que ya tiene todo para poder ser convocado, solo restaría el llamado de Menezes para que se haga realidad, así que tocará esperar hasta el final para saber si el jugador de Alianza Lima va a tener una oportunidad de ser llevado a Europa o no.

Luego no hay más rumores que se tengan de posibles jugadores que terminen de ser sorpresas. Pero seguramente en los próximos días se irán conociendo un poco más de las novedades que se están preparando desde la Videna para poder pensar en el nuevo equipo que tiene en mente el veterano entrenador.

¿Contra quién jugará la Selección Peruana?

En este caso, la Selección Peruana tendrá dos partidos amistosos en Europa. El primero de ellos será el sábado 28 de marzo contra el cuadro de Senegal en Francia. Mientras tanto, el segundo partido se desarrollará en España y el rival elegido es Honduras.

