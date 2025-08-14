Hinchas de Universitario destruyen a Corzo, Riveros y Di Benedetto tras humillante goleada de Palmeiras: “Uno más lento que el otro”

El partido entre Palmeiras y Universitario ha sido una verdadera pesadilla para el hincha crema. Viendo cómo su equipo caía de local por 3-0 al término del primer tiempo, el fanático no aguantó más y explotó en redes sociales. Cuestionando duramente a Aldo Corzo, Matías Di Benedetto y Williams Riveros, los insultos fueron para los tres por la Copa Libertadores.

Y es que sí, lo cierto es que ninguno de los tres defensas de Universitario se salva luego del primer tiempo ante Palmeiras. Solo falta recordar que Matías Di Benedetto cometió un penal y que tanto Aldo Corzo como Williams Riveros quedaron expuestos ante la velocidad de Vitor Roque.

Por eso los hinchas de Universitario, y otros tanto no tan hinchas, dejaron sus comentarios sobre los tres defensores cremas. Así pues, al término del primer tiempo, y con el 3-0 de Palmeiras, los fanáticos explotaron en la red social X.

El comentario más punzante vino de la usuaria Karin con el perfil @Karin1901:26: La hincha cuestionó el juego de los defensas de Universitario: “La prensa les hizo creer que Corzo, Riveros y Di Benedetto eran defensas top. En realidad los 3 en el uno contra uno son malísimos, uno es más lento que el otro. Un solo delantero rápido y miren lo que está ocasionando”.

Corzo, Di Benedetto y Riveros los más señalados

La periodista Nair Aliaga también explotó contra Aldo Corzo tras su primer tiempo en el Universitario vs. Palmeiras: “Aldo Corzo está jugando cualquier otro deporte”.

El periodista Edu Sobrino también reflexionó sobre el juego de algunos elementos de Universitario: “Una cosa es que te ganen o que te bailen como en este caso, pero tienes que dar la cara hasta el final, no borrarte como lo han hecho Ureña y Riveros”.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras por la vuelta de los octavos de final?

Universitario ahora tiene que visitar a Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Enfrentándose en el Allianz Parque, el partido se dará este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM.

El ganador de la llave de Universitario vs. Palmeiras tendrá que enfrentar al vencedor del partido entre River Plate de Argentina vs. Libertad de Paraguay, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.