Universitario tiene acuerdo total con Belgrano por Bryan Reyna para tenerlo como nuevo refuerzo

El periodista Gustavo Peralta confirmó recientemente que Universitario de Deportes alcanzó un acuerdo de palabra con Belgrano de Córdoba por el extremo Bryan Reyna. Esta noticia llega en un momento crucial para el cuadro merengue, que atraviesa una marcada crisis de resultados en el torneo local.

Bryan Reyna jugará en Universitario

La operación se ha definido bajo la modalidad de préstamo con opción de compra, permitiendo que el jugador regrese al fútbol peruano tras su paso por Argentina. Según la información difundida, las condiciones económicas y los acuerdos deportivos están totalmente cerrados entre ambas instituciones.

En estos momentos, los departamentos legales de ambos clubes se encuentran en el proceso de intercambio de documentación. Este paso administrativo es el preludio necesario para la firma final, la cual permitirá realizar el anuncio oficial en las redes sociales del club de Ate.

El técnico Javier Rabanal se mantiene a la expectativa de la llegada del atacante para potenciar una zona ofensiva que ha mostrado carencias en las últimas jornadas. La directiva confía en que el desequilibrio individual de Reyna sea el revulsivo necesario para recuperar el protagonismo en la tabla.

Bryan Reyna jugará en Universitario si no pasa nada raro. (Foto: X).

Bryan Reyna a disposición de Javier Rabanal

Una de las principales incógnitas para el cuerpo técnico es el estado físico actual del futbolista nacional. Rabanal evaluará personalmente si el jugador puede integrarse a los entrenamientos grupales de inmediato o si requerirá un plan de reacondicionamiento específico antes de debutar.

La llegada de Bryan Reyna genera una gran expectativa en la hinchada crema, recordando su pasado en Alianza Lima y su capacidad para romper defensas cerradas. Su velocidad y regate son herramientas que el esquema de Universitario ha extrañado profundamente durante esta racha negativa de partidos.

Bryan Reyna regresa a la Liga 1 de Perú

El acuerdo con Belgrano representa un esfuerzo económico importante por parte de la administración merengue para asegurar un refuerzo de jerarquía internacional. La opción de compra incluida en el contrato abre la posibilidad de que el extremo permanezca en la institución a largo plazo si su rendimiento cumple las expectativas.

Con la firma final a punto de plasmarse, el entorno de Universitario de Deportes espera que este fichaje marque un punto de quiebre en la temporada 2026. La oficialización del traspaso es inminente y solo restan detalles burocráticos para que el seleccionado nacional vista la camiseta crema.

Universitario y Belgrano acuerdan por Bryan Reyna. (Foto: X).

