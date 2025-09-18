Fuerte cambio en Universitario: tomó una decisión definitiva sobre Williams Riveros y Matías Di Benedetto

Universitario empieza a perfilar lo que será su temporada 2026, mientras termina la 2025. Si bien sabe que deportivamente está enfocado en el tricampeonato de la Liga 1, en paralelo también gestiona quiénes se van y quiénes se quedan en el club: como es en el caso de Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

La información la dio el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X. El hombre de prensa reveló que Universitario quiere que Williams Riveros se nacionalice peruano: “Documentos ingresados para iniciar el proceso de nacionalización de Williams Riveros”.

De igual forma, también reveló que la situación con Matías Di Benedetto sería la misma, siempre y cuando acepte renovar con Universitario: “Se sigue negociando la renovación con Matías Di Benedetto. De llegar todo a buen puerto, se inicia también rápidamente el proceso de nacionalización”.

Publicidad

Publicidad

Hay que mencionar que si bien ambos han brillado en la Liga 1, a nivel internacional han dejado mucho que desear. Más aún recordando el partido en el Monumental ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto jugando en Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Williams Riveros y Matías Di Benedetto siguen en Universitario?

Williams Riveros se queda en Universitario pues tiene contrato hasta diciembre del 2027. Es más, el equipo crema quiere que se nacionalice peruano para que así pueda liberar una plaza de extranjero.

Publicidad

Publicidad

Matías Di Benedetto tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025, pero el equipo crema ya le acercó una oferta de renovación. Si accede, también empezará sus papeles para tener la nacionalidad peruana y liberar un cupo de extranjero.

ver también La inimaginable inversión que se haría para traer al Barcelona a Lima para jugar contra Universitario

¿Cuánto gana Williams Riveros?

Williams Riveros gana 25 mil dólares mensuales en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 300 mil dólares.

ver también ¿Se queda o se va? Franco Velazco reveló el futuro de Jorge Fossati en Universitario

¿Cuánto gana Matías Di Benedetto?

Matías Di Benedetto gana 20 mil dólares mensuales en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 240 mil dólares.

Publicidad

Publicidad