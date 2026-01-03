Federico Girotti ya pisó Lima y no esquivó la polémica. El nuevo refuerzo de Alianza Lima llegó al país y dejó declaraciones que rápidamente encendieron el debate en la Liga 1, sobre todo por su postura directa frente al tricampeonato de Universitario.

Publicidad

Publicidad

El delantero argentino fue claro y contundente al referirse al presente de Universitario: “No me importa que la ‘U’ sea tricampeón, nosotros vamos a hacer lo nuestro y a intentar ser campeones”. Un mensaje que conecta de inmediato con la exigencia del hincha blanquiazul, cansado de mirar de reojo lo que hace el rival.

Girotti también dejó en claro cuál será su rol dentro del plantel íntimo: “Vengo a ayudar al equipo a hacer campeón”. Sin vueltas, sin discursos largos. El atacante llega con la presión de responder en el área y asumir un papel protagónico desde el primer día.

Además, el ex Talleres elevó aún más la expectativa al prometer resultados concretos: “Vengo a hacer goles y a sumar títulos”. Una frase que en Matute pesa, porque Alianza Lima no solo exige entrega, sino eficacia y jerarquía en los momentos decisivos.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto dinero gana Federico Girotti?

Federico Girotti tiene un sueldo de 60 mil dólares mensuales, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 720 mil dólares. Hay que recordar que el delantero firmó por tres temporadas, por lo que ganaría un total de 2 millones 160 mil dólares.

ver también Alianza Lima respondió a la indirecta de FC Cajamarca por la polémica entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Federico Girotti también respaldó el proyecto deportivo y mostró alineación total con el comando técnico: “Estoy comprometido con el trabajo que haremos con el técnico Pablo Guede”. Así, el argentino inicia su etapa en Alianza Lima con un discurso firme, desafiante y ambicioso. El mensaje ya está lanzado: no llega a mirar al rival, llega a competir y ganar.

Publicidad

Publicidad

Federico Girotti firmó por Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo debuta Federico Girotti con Alianza Lima?

Federico Girotti debuta con Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, que será en el partido ante Independiente el próximo sábado 10 de enero desde las 7:00 PM hora peruana.

¿Hasta cuándo Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima?

Federico Girotti firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2028, es decir: se unió a los íntimos por tres temporadas desde el 2026 hasta el 2028, según información oficial de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Federico Girotti llegó a Lima como refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026.

El delantero argentino percibe un sueldo mensual de 60 mil dólares según Salary Sport.

Girotti firmó por tres temporadas con un contrato total de 2.16 millones de dólares.

Publicidad