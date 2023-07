Lampard carga contra el club de sus amores: "No hay suficiente nivel en Chelsea"

Chelsea inicia la pretemporada luego de una campaña que no cumplió para nada con las expectativas. Los Blues no jugarán competiciones europeas y su exentrenador, Frank Lampard ha salido a exponer algunos problemas del club de la Premier League.

Lo ocurrido con Chelsea en esta última temporada fue impresionante. Luego de una inversión de unos 600 millones de euros en fichajes, el club fue incapaz de meterse en puestos de competiciones europeas.

Frank Lampard fue el tercer entrenador que pasó por el banquillo de Chelsea esta temporada. Ya habiendo culminado su segundo ciclo con los Blues, el entrenador habló del bajo nivel de la plantilla.

“Pude ver en los entrenamientos que el nivel no era suficiente. No era suficiente sacar un resultado en casa en el Brentford o lo que sea, y mucho menos en el Real Madrid” fueron las palabras de Lampard sobre los jugadores que estuvieron bajo su mando hace solo unas semanas.

Lampard y los problemas para gestionar el vestuario

El DT aseguró que no había unión en el vestuario. “Cuando llegué allí pude ver el espíritu de equipo y la unión no estaba allí. No fue nada malo, pero hay que entrenar élite para ser élite“.

La leyenda de los Blues resaltó la problemática de contar con más de 30 fichas. “Cuando entré, noté muy rápidamente que algunos jugadores pensaban que la temporada se acabaría y cómo sería el futuro para ellos. Si soy un jugador que no ha jugado durante siete meses y creo que podría irme dentro de cuatro semanas, probablemente me costará motivar a ese jugador. No tengo una varita mágica para motivarlos“.