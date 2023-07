Mucho silencio en cuanto al mercado de fichajes de un Manchester City que pronto comenzará la defensa del Triplete ganado en Estambul con Pep Guardiola al frente de la sala de máquinas y varios hitos por resolverse. Uno de los descartes del catalán y acusado de sobrepeso por parte del ex Barcelona responde: “No tiene razón”.

Son días de descanso para un grupo de jugadores que hizo historia. Mientras aguarda por la saga alrededor de fichas puntuales como Josko Gvardiol o el interés de Arabia Saudita por quedarse con los servicios de Riyad Mahrez, los Skyblues disfrutan de unas vacaciones que más pronto tarde terminarán con movimientos de mercado. Eso sí, antes habrá que aclarar curiosos episodios vividos en las últimas horas.

Kalvin Phillips es el protagonista de una historia que comenzaba el pasado mes de diciembre, cuando al regreso del parón por el Mundial Guardiola confirmaba porque no solía contar con sus servicios. Hasta la fecha, el ex Leeds United ha participado apenas en 21 encuentros del Triplete: “No está lesionado, llegó con sobrepeso. No llegó en condiciones de entrenar y jugar”.

Phillips responde

“Para ser honesto, fue un poco difícil de aceptar, sólo por lo mucho que se sobredimensionó y la cantidad de gente que empezó a hablar de ello. Sé que el entrenador hizo sus comentarios y cosas así, pero yo los respeté”, asegurado en BBC el volante de 27 años sobre una situación atípica en todos los sentidos.

En pocos día habrá reencuentro: “Yo, para mí, no tenía sobrepeso, no tenía razón pero obviamente el técnico lo vio de otra manera. Lo acepté, hice todo lo que pude para ponerme lo más en forma posible y me senté en el banquillo para el partido contra el Leeds inmediatamente después…Desde entonces, he estado en forma en todos los partidos. Fue uno de esos malentendidos entre el cuerpo técnico y yo”.

Clubes como West Ham y hasta Liverpool han sonado para quedarse con los servicios de un Kalvin Phillips que tras una primera temporada llena irregularidad en Manchester City, suena para dejar un Etihad donde la competencia en los onces de Pep Guardiola será aún más ardua con el fichaje de Mateo Kovacic.