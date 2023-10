Por primera vez desde que se dieron a conocer los audios del VAR de la jugada en la que se le anuló mal el gol a Luis Díaz durante el Tottenham Hotspur vs. Liverpool por la séptima fecha de la Premier League, Jürgen Klopp compareció ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa que, por el acontecimiento descrito, fue muy esperada en Reino Unido.

El entrenador alemán otorgó el encuentro con los periodistas bajo el marco de la previa al partido que sus dirigidos deben afrontar vs. Union Saint-Gilloise este jueves cinco de octubre a las 21:00 horas CET por la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Sin embargo, del encuentro con los belgas se habló poco y nada.

Como era de esperarse, Jürgen Klopp se refirió a la polémica vs. Tottenham y a los audios que trascendieron en las últimas horas por parte de PGMOL (organización responsable de los árbitros del fútbol profesional inglés): “El audio no me cambia en absoluto porque no estaba realmente interesado en escuchar sino en saber por qué suceden las cosas. Vi el resultado, vi un gol y vi que no contaba. Es realmente importante que lo afrontemos de una manera apropiada”.

Aunado a lo anterior, Klopp remarcó que lo justo sería que el partido se juegue de nuevo, pero cree que es algo que no sucederá: “El único resultado debería ser es una repetición… pero probablemente no sucederá. El argumento en contra será que si abrimos esa puerta, todos lo pedirán. Creo que la situación no tiene precedentes. Tengo 56 años y estoy absolutamente acostumbrado a ver decisiones equivocadas. Pero, hasta donde puedo recordar, algo así nunca había sucedido. Por eso debería ser una repetición”.

A pesar de su indignación, el DT del Liverpool cree que no debería haber más castigos: ”No estoy enojado con nadie. Cometieron un error y se sintieron fatal, pero no deberíamos perseguir a la gente y no merecen ningún castigo adicional”, cerró.