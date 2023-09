El impacto de Arabia Saudita por la Premier League es innegable, así como el universo de posibilidades que está ha abierto para una zona del planeta que sigue más que interesada en usar el fútbol como su mayor lavado de cara a nivel internacional. Tras uno conseguir el beneplácito de Manchester United para hacerse con la entidad de Old Trafford, reportan que desde Qatar se estudia a fondo la posibilidad de mudarse al otro gran gigante del Reino Unido.

El rumor no es ni mucho menos nuevo, más si una última hora dónde se indica como los diversos inconvenientes y obstáculos que han puesto los Glazer a la venta de los Red Devils ya llegan a oídos de una comitiva de Qatar que se encuentra en Inglaterra desde hace meses para cerrar una venta que parece cada día más lejos de concretarse. Doha desea por todos los medios meterse en una premier League, donde, sin importar cuál sea su destino, hay que meter fichas. Mucho dinero en juego.

The Sun o The Athletic reportaban largo de las últimas jornadas como los Glaser habían paralizado de diversas formas una venta de Manchester United que parecía más que concretada solo una semanas atrás. La familia estadounidense no termina de ver con buenos ojos el desprenderse de un producto tanto económicos como deportivo que supone el mayor de sus activos. Repetimos que Doha no espera nadie y que si no ocurre esto por Carrington se buscarán otros lugares desembarco.

Anfield vuelve a sonar

Daily Mail se hace eco de los rumores que llegan desde alguno de los principales medios de Qatar para confirmar como nuevamente el equipo propiedad de los Fenway aparece en la mira de los jeques. Hablamos de una operación menos costosa que la que implica a los Diablos Rojos y por supuesto de un giro de 180° al futuro tanto económico como deportivo o social de la entidad que comanda Jürgen Klopp sobre el césped.

La espera a los Glazer se acerca su fin y Oriente Medio sigue poniendo sus ojos en un Big Six, dónde igualmente los medios mencionados por Daily Mailno descartan ofertas por un Tottenham que no olvidemos, ya tuvo reuniones con diversos directivos del PSG meses atrás. Solo hay una cosa clara ahora mismo por la Premier y es que más pronto que tarde a la mejor del planeta tendrá un club de Doha.

¿Cuáles son los refuerzos de Liverpool durante este mercado?

Liverpool ha tenido varias negociaciones durante este mercado, pero sólo fichó a Alexis Mac Allister (Brighton), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), Ryan Gravenberch (Bayern Múnich) y Wataru Endo (Stuttgart).