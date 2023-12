¿La cuarta es la vencida? Supone una de las grandes preguntas por Real Madrid ahora mismo a la hora de mirar al joven que todavía no puede debutar con el equipo de la capital española. Por la capital se vuelve a hablar de fechas pensando en el retorno de un Arda Guler que es el único jugador que Carlo Ancelotti todavía no ha podido utilizar sobre el césped. No hay prisas más allá de las especulaciones.

La joya de 18 años ha vivido un huracán de emociones en estos meses. Su fichaje por 30 millones de euros desde Fenerbahce en una lucha a pulso con Barcelona fue celebrada por toda una entidad sorprendida con sus prestaciones en la pretemporada. A partir de ahí nada fue igual. Las lesiones, recaídas y una operación de por medio (que supuso el despido del por entonces médico de Real Madrid) se han convertido en el pan de cada día de un joven al que ya se le ha visto por Valdebebas haciendo trabajos físicos por las últimas horas. AS da fecha a su regreso.

Por el conjunto merengue miran al 17 de diciembre en este sentido. El último partido del año en el Bernabéu contra Villarreal será una nueva oportunidad para ver convocado a un Arda Guler que hasta aquí solo ha podido calentar en un rincón del coliseo blanco. La operación en sus meniscos, motivo de una serie de recaídas que han tocado el apartado más mental de un ‘niño’ al que se cuida por encima del jugador. No hay prisas para un debut que queda en segundo plano teniendo en cuenta como se encuentra la moral del futbolista.

“El jugador está deprimido porque es joven y quiere jugar…No tenemos prisa. El futuro de Arda Güler está aquí porque es un jugador extraordinario”, reflexionaba un Carlo Ancelotti que hoy será consultado en rueda de prensa sobre el tema. No se quieren correr riesgos teniendo en cuenta el mes de enero que asoma en el horizonte. Uno donde Vinicius será baja y donde habrá hasta tres torneos a disputar en apenas 31 días. Contra Betis mañana, el turco se encuentra 100% descartado desde los análisis de la prensa.

La última palabra la tiene el cuerpo médico. Real Madrid no quiere correr riesgos con una joya por la que se invirtieron decenas de millones y que hasta aquí no ha podido tocar balón. Fuentes consultadas por Bolavip hablan de un talento generacional que sin problemas físicos está llamado a sumar y mucho por este equipo Merengue. 17 de diciembre, la nueva fecha que se maneja para el único jugador que Ancelotti todavía no ha podido usar.

¿Qué lesiones tuvo Guler?

La primera se dio en la pretemporada por Estados Unidos. La segunda llevó a una operación de limpieza de menisco en pleno verano. Finalmente, aparecen las lesiones musculares de septiembre y noviembre en sus piernas. Desgarros, molestias y sobrecargas, presentes en la actualidad de un Guler que sueña con debutar.

Más noticias de la ‘enfermería’ de Real Madrid

Luka Modric dirá presente mañana ante Betis. Un grito de alegría para Carlo Ancelotti ante las bajas que tiene en todas las líneas. Se espera igualmente que con algo de suerte, Aurélien Tchouaméni pueda decir presente ante Villarreal el 17 de diciembre. Los Vinicius, Camavinga, Militao y Courtois, como mínimo hasta febrero-marzo del 2024.