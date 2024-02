En las últimas semanas circuló que el Real Madrid estaba pensando en ir a buscar a Erling Haaland en caso de que Kylian Mbappé siguiera dando vueltas con su decisión. Es que en la actualidad, y ya desde hace un tiempo, tanto el noruego como el francés se mantienen como los dos delanteros más determinantes del fútbol mundial.

Por eso, automáticamente, en la Casa Blanca pensaron en el futbolista del Manchester City como una segunda opción al todavía atacante del PSG. Sin embargo, bajo el marco de su regreso este lunes vs. Brentford por la Premier League (estuvo casi dos meses apartado por una lesión en el tobillo), la Bestia declaró en una entrevista el motivo por el que prefiere quedarse en el conjunto británico.

”Es fácil para mi familia venir desde Noruega, está justo al otro lado del mar, estamos muy cerca….”, comentó Erling Haaland en la conversación que tuvo con el canal oficial del Manchester City, revelando, de esta manera, un factor que solo él tenía en cuenta a la hora de decidir en dónde seguir desarrollando su carrera profesional.

Por otro lado, Haaland también resaltó lo cómodo que se siente tanto en el plantel que comanda Pep Guardiola como viviendo en la ciudad inglesa: “La gente nos ve en la calle, incluso los aficionados del Manchester United, y bromeamos entre nosotros. La gente me deja en paz, hasta cierto punto. Soy un aficionado al fútbol. Me gustan las vibras, la positividad de los aficionados cuando los conozco, las bromas, los ingleses en general… Me encanta bromear como ellos. Somos similares en Noruega”.

Por otro lado, ya en el plano futbolístico, resaltó las complicaciones que están teniendo por lo congestionado de su calendario con tantas competencias: “Hay muchas cosas que mejorar todavía. Cuando juegas tantos partidos, es difícil entrenar porque tienes que prepararte y hacer las cosas que te ponen en forma para el siguiente partido”.

Erling Haaland es autoexigente con su momento en el Manchester City

”Quiero mejorar aún más con el equipo, ser más sólido con mis compañeros y rendir en los partidos más importantes. Y quiero recrear las cosas que hicimos la temporada pasada…”, manifestó Erling Haaland que, hasta entonces, suma 19 goles y 5 asistencias en 23 encuentros jugados entre Premier League, Champions League, Supercopa de Europa y Community Shield.

¿Cuándo juega el Manchester City vs. Brentford por la Premier League?

Manchester City visita al Brentford en el Gtech Community Stadium este lunes 5 de febrero desde las 21:00 horas de Europa Central. Cabe remarcar que los de Pep Guardiola llegan a su compromiso de esta jornada como terceros con 46 puntos sobre 21 partidos jugados, mientras que el líder Liverpool quedó con 51 puntos en 23 encuentros.

Es decir, si los ciudadanos ganan los cotejos que tienen pendientes volverán a ser líderes de la tabla de posiciones de la Premier League.