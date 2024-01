UEFA resalta su accionar ante el caso del Manchester City, el cual empezó a tener mayor relevancia pública en las últimas semanas ante las investigaciones que elevaron la FA (Football Association) y la Premier League, por 115 infracciones que la institución habría cometido dentro del reglamento conocido como Fair Play Financiero.

Resulta que en febrero del 2020, la entidad presidida por Aleksander Čeferin, sancionó con dos años al Manchester City en la participación de competiciones europeas, por haber detectado anomalías por parte de los británicos en el proceder de las normas del FPF, en principio, entre 2012 y 2016. Además, la UEFA explicó que el club en cuestión no cooperó en la examinación.

No obstante, cinco meses después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (el famoso TAS) falló a favor del Manchester City, por lo que todo quedó en una sanción económica de 20 millones de euros. Cuatro años después, vuelven a apuntar contra los ciudadanos, quienes, según medios del Reino Unido, está en riesgo de perder la categoría.

Al respecto, Aleksander Čeferin volvió a hacer referencia al accionar de la UEFA en el caso. “Sabemos que tenemos razón. No lo habríamos presentado ante la justicia si no pensáramos que la teníamos”. Y agregó: ”No obstante, por supuesto que respeto la decisión del tribunal suizo”, expresó el esloveno en conversación con el periódico The Telegraph.

En esa misma línea, agregó: “Como abogado litigante desde hace 25 años, sé que a veces se gana un caso que estás seguro de perder y a veces se pierde en un caso cuando estás seguro de que ganarás. Simplemente necesitamos respetar, en una democracia seria, la decisión del tribunal“.

La Premier League inició su propia investigación sobre el Manchester City

Desde 2019, tiempo después de que el Manchester City haya pagado los 20 millones de euros para saldar su sanción con la UEFA, la Premier League inició su investigación sobre los cargos. No hay un periodo establecido, por lo que el proceso sigue y se encuentra ahora en su quinto año. Según medios locales, corre peligro su permanencia en la primera división del fútbol inglés.

Pep Guardiola aseguró que no se irá del Manchester City aunque sea sancionado

Pep Guardiola fue abordado por las acusaciones sobre el Manchester City y la posibilidad de que descienda de la Premier League, incluso, varias categorías. Al respecto, le consultaron al catalán como actuaría en caso de que se diera este escenario: “Preguntan como si ya estuviésemos sancionados. Sé que la gente lo quiere. Hay más posibilidades de que me quede si bajamos a la League One que si ganamos la Champions”.