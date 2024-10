Trent Alexander Arnold es el apuntado por el Real Madrid para reforzar el lateral derecho en 2025. Lo era incluso antes de la tremenda lesión (rotura del ligamento cruzado, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo) que sufrió Dani Carvajal el pasado fin de semana frente al Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu.

Claro, el español quedó desafectado, como mínimo, por el resto de la temporada. De hecho, especialistas marcaron que es posible que esté cerca de un año fuera de los terrenos de juego y que, encima, su retorno ya no será en el mismo nivel. Por lo que el interés por el internacional inglés se potenció en la Casa Blanca (hasta para ni siquiera esperar a mediados del 2025 que queda libre del Liverpool y pagar toda o parte de la cláusula para que se incorpore al plantel de Carlo Ancelotti en enero próximo).

No obstante, trascendió un detalle que podría poner freno a la transferencia de Alexander Arnold al Real Madrid. Y no solo eso, podría cambiar su rumbo drásticamente hacia la vereda de enfrente. Es que en las últimas horas salió a la luz un entrevista del 2020 en la que el protagonista reconocía su simpatía por el Fútbol Club Barcelona.

”Siento que en el Barça tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool. Les gusta sacar jugadores de la cantera” dijo Arnold al periodista Alastair Campbell de la revista GQ. Y no solo eso, manifestó su admiración para las figuras culés de los años dorados: ”Crecí viendo a Messi y ese equipo especial del Barcelona con Iniesta, Xavi, Henry, Eto’o”.

Mientras se lo vincula con el Real Madrid, Alexander Arnold se sumó a la Selección de Inglaterra para la fecha FIFA de octubre.

De igual modo, no sería la primera vez que un jugador que expresó sentirse atraído por el Barcelona vista la camiseta del Real Madrid y viceversa, por lo que se cree que no será una traba para que las partes continúen las tratativas para decretar la transferencia desde Anfield al Estadio Santiago Bernabéu.

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Alexander Arnold con el Liverpool?

El Real Madrid estaba esperando que Alexander Arnold quedara libre del Liverpool a mediados del 2025. Todo tiende a que será eso lo que sucederá porque las conversaciones para una extensión se dilatan más de lo imaginado, en principio, según la prensa británica, por el interés del Real Madrid.

No obstante, la lesión de Dani Carvajal dejó prácticamente acéfalo al Merengue en la zona del lateral derecho. Carlo Ancelotti tiene solo una alternativa que es la de Lucas Vázquez y podría reacondicionar el esquema haciendo retrasar a Federico Valverde unos metros, pero la idea es tener mayores alternativas naturales para el puesto.

Por eso, no se descarta que la Casa Blanca haga un intento por fichar al inglés en enero, aunque pueda significar un gasto que no estaba previsto. La cláusula de rescisión es de 70 millones de euros, pero en la capital española especulan con que el Liverpool se conforme con una cifra menor, puesto que sentía que no iba a recibir ningún rédito económico dado que todo se encaminaba a que se fuera libre.