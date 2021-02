Samsung TV 2021: Conoce las novedades de entretenimiento del gigante tecnológico

A inicios del 2021 Samsung Electronics Co. presentó su nueva línea de televisores de pantallas de Neo QLED, Micro LED y Lifestyle, durante el primer evento virtual del año First Look. En esta ocasión nos presentan Samsung TV 2021.

Se trata de una nueva línea donde destacan las características propias de Samsung relacionadas con la accesibilidad, la sostenibilidad y la innovación dentro de la gama de los artículos para el hogar, con la finalidad de dar un nuevo significado al uso de los televisores.

Aunque este es un estilo que muchos de los desarrolladores de tecnología han venido manejando, quizás no se haya logrado alcanzar el nivel más alto referido a la domótica y el uso de la inteligencia artificial en el hogar.

Esta es una de las razones por las que aún se continúa explorando en esta área. Por este motivo, no es de extrañar que para este nuevo año este gigante de la tecnología probara la receptividad de sus productos basados en accesibilidad y sostenibilidad con el lanzamiento de Samsung TV 2021.

Con la integración de estos nuevos productos de Samsung Electronics se busca generar un verdadero cambio en lo que respecta a la tecnología dentro del hogar. Pero, para comprender de qué se trata realmente el lanzamiento de Samsung Tv 2021, debemos conocer todo lo que se encuentra bajo su concepto de Going Green.

Samsung TV 2021. Fuente: https://news.samsung.com/

Samsung TV 2021: Going Green

Se estima que para sus próximos lanzamientos Samsung continúe transitando el camino de lo que se ha denominado Going Green, donde se incluyen un par de elementos que caracterizan a los productos fabricados bajo esta filosofía.

Uno de sus principales objetivos es disminuir la huella de carbono que dejamos en el planeta y mejorar la eficiencia eléctrica de sus equipos, para ello es necesario generar cambios en la fabricación de los televisores y, además, intentar que los usuarios reduzcan sus niveles de consumo eléctrico.

Por otra parte, encontraremos una de las nuevas características favoritas de muchos usuarios: Samsung se asegura de crear empaques ecológicos, para que los productos cumplan con el requisito de ser sostenibles. De este modo, todos los televisores Lifestyle 2021 vendrán en empaques con textos e imágenes minimizadas con el color tradicional de las cajas.

Otra de las opciones para la sostenibilidad y eficiencia es la creación de un control remoto de celda solar que vendrá adjunto a los Samsung TV 2021, con la diferencia de que este dispositivo podrá cargarse con luz interior, luz exterior y USB.

Con la inclusión de este control remoto la empresa disminuye los desechos de baterías AAA con las que generalmente funcionan los controles remotos. Además, Samsung ha innovado en un proceso de fabricación de los controles que incluye materiales reciclables.

A nivel de beneficios sociales, estos son los avances que incluirá Samsung TV 2021, pero conozcamos cuáles serán las innovaciones producidas en el ámbito de la tecnología.

Samsung TV 2021. Fuente: https://news.samsung.com/

Tecnología Neo QLED para la nueva línea Samsung TV 2021

En esta oportunidad Samsung se ha encargado de desarrollar una tecnología de pantalla completamente nueva, donde se incluye el nuevo nivel de QLED, que ahora es llevado a Neo QLED.

Se trata de una nueva fuente de luz y funciona con Quantum Mini Led, el cual es controlado con precisión con Quantum Matrix Technology y Neo Quantum Processor, que es un poderoso procesador de imágenes que se optimiza para Neo QLED.

Gracias a estas características, es posible disfrutar de imágenes nítidas. Así, el diseño de Samsung utiliza una lente para dispersar la luz y un paquete adicional para fijar el LED.

En sus diseños 8K y 4K, que son los más emblemáticos, Samsung TV 2021 incluye esta tecnología para mejorar la experiencia de los usuarios, teniendo en cuenta que también se suman otras características de audio y sonido dinámico.

Samsung TV 2021. Fuente: https://www.xataka.com/

Tecnología Micro LED, mayor calidad

El Micro LED es una tecnología que veníamos escuchando desde hace un tiempo, pero que hasta ahora no se había materializado. Con la llegada de Samsung TV 2021 esta promesa por fin está a nuestra disposición.

Se estima que para finales de año la nueva línea de televisores con tecnología Micro Led se encuentre disponibles en tamaño de 110, 90 pulgadas o incluso en tamaños inferiores, dependiendo de las necesidades o intereses del usuario.

La novedad del Micro LED es que utiliza luces LED del tamaño de un micrómetro con la finalidad de eliminar la luz del fondo y los filtros de colores que se utilizan en las pantallas normalmente para este fin.

De este modo, estos televisores son capaces de iluminarse automáticamente y producir brillo y color de forma bastante real, gracias a sus 24 millones de LED que son controlados de manera individual para poder producir el efecto deseado.

Gracias a esta tecnología, los televisores incluyen increíbles funciones que los usuarios pueden utilizar para mejorar su experiencia en torno al equipo, tal como la división de pantalla cuádruple, donde puede apreciar cómodamente el contenido de cuatro transmisiones distintas.

La nueva familia de televisores Samsung TV 2021, que será lanzada este año, no solo refleja un increíble salto tecnológico, sino que también incluye importantes avances de la humanidad en relación con la reducción de desechos y el cuidado del medio ambiente.

Lee También