Rafael Nadal (4°) se bajó del encuentro de semifinales de Wimbledon 2022 contra Nick Kyrgios (40°), que se iba a disputar este viernes, 8 de julio, en el All England.

El español sufrió una rotura abdominal de siete milímetros en su partido de cuartos de final frente a Taylor Fritz, el que ganó por 3-6-, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6, lo que le impide disputar su duelo ante el australiano. De esta manera, Nadal se despidió de La Catedral. "A mí me importa ganar, nada más, y así no puedo ganar dos partidos más aquí", declaró.

+¿Cuánto tiempo de recuperación tendrá Nadal?

Al ser consultado en la rueda de prensa sobre sus pasos a seguir, Nadal dijo: "Mi objetivo es continuar con mi calendario previsto: y lo que seguiría es ir al Masters 1000 de Montreal y pelearé por jugar ese torneo".

¿Cuándo comienza el Masters 1000 de Montreal?

Partiendo de las declaraciones del mallorquín, podría regresar al tour el próximo 6 de agosto, cuando comience el Masters 1000 canadiense (culminará el 14 del mismo mes). Igualmente, aclaró: "Esto es semana a semana".

+¿Qué dIjo Nadal en conferencia de prensa?

"Es triste. Tomé esta decisión porque no puedo asumir el desafío en estas condiciones. No puedo sacar bien. Así no puedo ganar dos partidos más: la semifinal y la posible final. Me veía con opciones de ganar el título. Mañana será otro día, intento ser realista: tengo muchas cosas positivas para poner en la balanza", dijo.

Además, explicó: "No tengo ningún motivo para quejarme, ocurren cosas, se aceptan y se miran hacia delante. Esta es una lesión más fácil que afronar que la del pie. Estoy satisfecho del rendimiento que tuve".

Así, Rafa le puso fin a su sueño de ganar los cuatro majors de la temporada: llevaba una racha de 19-0 en este año.