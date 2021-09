En un partidazo por los cuartos de final del US Open, Novak Djokovic quiere seguir su camino al Grand Slam al enfrentarse contra el italiano Matteo Berrettini.

Queda muy poco para que culmine el último Grand Slam del año y el último partido con el cual se definirán los cuartos de final será más que imperdible. El US Open 2021 tendrá en Novak Djokovic, número 1 del ranking ATP, al protagonista del certamens sabiendo que contará con el italiano Matteo Berrettini (8) como su retador.

El partido se va a afrontar desde la cancha central, conocida como Arthur Ashe, en el recinto USTA Billie Jean King National Tennis Center con día de disputa para este miércoles 8 de septiembre, además de tener la emisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN 2.

En lo que tiene que ver por su gran motivación que no solamente es ganar el US Open por cuarta vez en su historia, sino es el de lograr el Grand Slam producto de las cuatro coronas del mismo número de torneos que se afrontan por año, algo que no se logra desde 1969 con Rod Laver, además de superar a Roger Federer y Rafael Nadal en las 20 conquistas de dicha categoría de campeonatos que los tres ostentan, lo cierto es que el serbio va de menor a mayor siendo el hombre más experimentado del cuadro con sus 34 años de vida.

La realidad es que Djoker arrancó su camino en el Abierto de los Estados Unidos dejando en el camino al joven noruego Holger Rune, luego hizo lo propio con el neerlandés Tallon Griekspoor, siguió el japonés Kei Nishikori en el recorrido y lo más reciente aconteció frente al norteamericano Jenson Brooksby en el 1-6, 6-3 y doble 6-2 logrado en un total de 3 horas exactas de partido. Esta es la 13° vez que Nole dice presente en cuartos de final del certamen estadounidense y buscará dicho número pero de pasajes a semifinal. Además, su récord en Grand Slams durante 2021 es de 25 victorias en dicha cantidad de juegos, entre otros récords.

Del otro lado aparece uno de los tenistas que sigue dando de qué hablar día a día, principalmente porque este es su mejor año a nivel torneos grandes, donde llegó por primera vez a una cuarta ronda en Australia, unos cuartos de final en Roland Garros y la final dentro de Wimbledon, sabiendo que en el US Open 2019 fue semifinalista, algo que intentará volver a imitar dos años después. Su trayecto inició con la victoria sobre el francés Jérémy Chardy, luego el galo Corentin Moutet, el bielorruso Iliá Ivashka y el alemán Oscar Otte, a quien superó por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y 24 minutos de partido.

Son tres los partidos que jugaron entre sí, todos con resultado a favor del serbio y además de que dos fueron por Grand Slams y el restante por ATP Finals, por lo que sus cruces siempre fueron en torneos de gran importancia. El último fue en la gran final de Wimbledon 2021, cuando Nole se impuso por 6-7, doble 6-4 y 6-3 en tres horas y 24 minutos de juego. El ganador se enfrentará contra el vencedor de la llave entre el alemán Alexander Zverev y el sudafricano Lloyd Harris.

Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini: ¿cuándo y a qué hora juegan por el US Open?

El partido Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini, por los cuartos de final del US Open, se desarrollará este miércoles 8 de septiembre, en la Cancha Arthur Ashe del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Horario estimado por país

Argentina: 21:15 horas

Bolivia: 20:15 horas

Brasil: 21:15 horas

Chile: 20:15 horas

Colombia: 19:15 horas

Ecuador: 19:15 horas

Estados Unidos: 17:15 PT / 20:15 ET

México: 19:15 horas

Paraguay: 20:15 horas

Perú: 19:15 horas

Uruguay: 21:15 horas

Venezuela: 20:15 horas

Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini: ¿dónde ver el partido por el US Open?

El compromiso se podrá observar EN VIVO desde Sudamérica por ESPN 2. Además, se podrá seguir ONLINE, vía streaming, desde cualquier país a través de Tennis TV y STAR Plus.