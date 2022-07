El futuro de Cristiano Ronaldo se pone cada vez más incierto. En las últimas horas, se conoció que el portugués no viajará a la gira de pretemporada que tiene Manchester United por Tailandia y Australia. Esto hace pensar que el portugués piense seriamente en una salida del conjunto de los 'Diablos Rojos', algo que ya le habría hecho saber a los directivos.

CR7 no está conforme con el presente de Manchester United donde apenas llegó como refuerzo Tyrell Malacia (Feyenoord). El lento mercado en Old Trafford, sumado al hecho de que el club no jugará la próxima Champions League ponen a la estrella lusa en una situación en donde considere seriamente salir.

La gran ambición de Cristiano Ronaldo es jugar la Champions League y hay algunos equipos interesados en sus servicios como Chelsea y Napoli. En caso de que su salida sea un hecho, Manchester United deberá reemplazarlo de algún modo. Aquí te decimos qué cinco futbolistas podrían ocupar el lugar del crack.

5 jugadores que podrían reemplazar a Cristiano Ronaldo en Manchester United