Cuatro finales les quedan a los hombres de Simeone para evitar la hecatombe. No meter al Atlético en la próxima Champions tendrá consecuencias para el argentino.

Atlético de Madrid y lo que pasará con el contrato de Diego Simeone si el club no va a la Champions

La temporada más difícil y traumática del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone entra en su punto más definitivo. El Cholo y sus hombres tienen cuatro finales por delante en LaLiga para buscar meterse en la próxima UEFA Champions League y evitar así una hecatombe que tendría cambios en el contrato del argentino. ¿De qué se trata?

Sin títulos, con grandes sueldos a pagar y la sensación de haber dado un paso atrás en cuanto a los objetivo que se marcan año tras año. Así podríamos definir el curso de un Atlético que empezó el año como campeón de España y que ahora busca por todos los medios asegurarse una cuarta plaza en LaLiga que le permita seguir potenciando una plantilla que ha quedado en deuda en los últimos meses. No conseguir dicho hecho marcaría un nuevo rumbo en todo el club y en el contrato del Cholo.

El argentino es el entrenador mejor pagado de toda LaLiga, con un sueldo de 40 millones de euros que marcan que como mínimo hasta el 2024 el Cholo se ha ganado un lugar entre los DTs más caros del planeta. Si no mantiene lo cosechado hasta aquí tras los encuentros ante Real Madrid, Elche, Sevilla y Real Sociedad, una ‘nueva’ era comenzará en el Wanda.

Cambios contractuales

Así lo desvelan desde COPE, donde apuntan que en la última renovación pactada entre dirigencia y entrenador se dejó en claro que si Atlético no asistía anualmente a la Liga de Campeones el club podría reducir el sueldo del Cholo y las primas que recibe por su contrato. Un hecho no menor teniendo en cuenta lo que significaría para los Colchoneros no asistir a la próxima Champions y que de nuevo, el vínculo laboral del argentino acaba dentro de dos veranos.

Simeone y Atlético entran en su fase más determinante de los próximos años. Con cuatro exigentes finales por LaLiga y el deseo de no salir de la Orejona. En caso de fallar ante Real Madrid, Elche, Sevilla y Real Sociedad, el Cholo y su club estarán obligados a revisar el contrato del entrenador mejor pagado del planeta.