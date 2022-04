Diego Simeone habló en conferencia de prensa luego de quedar por fuera de la Champions League. El marcador global benefició a Manchester City que venció 1-0 a Atlético de Madrid, que por más que buscó el gol de la paridad, no logró descifrar el cerrojo de la visita.

"Me quedo jodido porque quedamos fuera. Siempre uno quiere ganar, no importa como gane, siempre se festeja ganar que es lo importante en el fútbol. Fue difícil, un rival que no baja de los dos goles por partido, pudimos frenarles defensivamente. En la ida apenas tuvimos llegadas, hoy sí generamos ocasiones, tres, cuatro o cinco. No tuvimos contundencia, eso hace que nos quedemos nosotros fuera y les felicitamos", fueron sus primeras apreciaciones por el partido.

Envió un mensaje a los que lo critican por su estilo de juego: “tengo prioridades en la vida. La primera es ganar. Después es estar orgullosos de lo que hacemos. Tenemos una afición extraordinaria, apretando al equipo y al final contestando a lo que mostró el equipo. Siento orgullo por lo que es el Atlético. Compite, tenemos nuestras formas, quizás buenas, malas o que no gustan, pero competimos”.

También se refirió a los aplausos que se vieron cuando los futbolistas Ciudadanos estaban tendidos en el terreno de juego: "uno cuando habla demasiado se termina desnudado. En ningún momento aplaudí al banquillo rival, aplaudí a nuestra gente, a la de un costado, a la de otro”.

Para los aficionados, el trabajo del juez central no fue el mejor, y por eso el DT argentino fue cuestionado sobre el actuar del colegiado: "nada que opinar. Hay un árbitro para imponer las reglas. Felicitar al rival, que se llevó la eliminatoria con justicia porque marcó un gol más que nosotros".

Además, no dejó de hablar de las apreciaciones de Guardiola y fue consultado sobre si se sintió ofendido: “no, no tengo por qué opinar ni que alguien hable mal o bien. Gente muy inteligente, con un gran léxico, puede, con palabras de alabanza, despreciarte. No somos tan tontos los que tenemos menos léxico".