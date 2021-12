La renovación de Ousmane Dembélé empieza a convertirse en toda una novela que no beneficia para nada a FC Barcelona. Idas y vueltas respecto a su situación y a las negociaciones que, por ahora, no tienen una definición. En este sentido, Xavi Hernández explicó cómo va todo, pero también le dejó un mensaje al futbolista francés respecto a su futuro en el club.

La decisión del ex Borussia Dortmund es continuar en el Camp Nou, pero los intereses de su agente chocan con los del Barça y no hay acuerdo aún para la renovación. La novela se está extendiendo más de la cuenta y puertas adentro del Camp Nou ya han impuesto un ultimátum al jugador para que defina todo o de lo contrario se tomarán medidas que podrían atentar contra su futuro.

Respecto a las negociaciones, Xavi aclaró el panorama este viernes en la conferencia de prensa previa al partido ante Betis por LaLiga. "No es solo el tema económico, también el proyecto. Es un jugador importantísimo y sigo creyendo que puede ser el mejor jugador en su posición. Está siendo un ejemplo y le he dejado muy claro el proyecto que tenemos con él y será vital para nosotros. En el tema de número no me meto, en cuanto al proyecto, creo que puede acabar decantando la balanza", explicó el entrenador.

Así desde el costado anímico y deportivo, Dembélé tiene las de ganar con Xavi en el banquillo, ya que lo considera un jugador importante para el proyecto que tiene en el club. Sin embargo, para que esto ocurra debe definir su futuro. Su contrato expira a final de temporada y Barcelona quiere que se decida de una vez.

Por lo pronto, en caso de que las negociaciones fracasen, Hernández ha dejado claro también cuál será su posición respecto al futuro de Dembélé para sus últimos seis meses. "Si tiene contrato, debe jugar, soy muy claro en eso, ya por la imagen del club. No contemplo en esa opción. No quiero pensar en negativo", sentenció.