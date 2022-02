Barcelona tuvo un muy buen mercado de invierno donde logró hasta cuatro fichajes para rearmar la plantilla. Si bien no se cumplió con el objetivo de vender a Ousmane Dembélé, luego de no renovar su contrato, en términos generales, la directiva 'culé' hizo el trabajo. Sin embargo, en verano, continuará la tarea de reestructurar la plantilla y uno de los puestos claves es el lateral izquierdo.

Jordi Alba es el titular en dicha posición, pero no tiene un recambio de garantías, ya que Alex Balde no ha aprovechado sus oportunidades, además que Sergiño Dest tampoco ha sido solución cuando ha tenido que jugar a perfil cambiado. En este sentido, se ha estado buscando un lateral zurdo que pueda ser una buena opción en caso de una posible ausencia de Alba en algún momento.

Abundaron los nombres para llegar en el último invierno. Uno de los que más cerca estuvo es el argentino Nicolás Tagliafico, quien tenía intenciones de jugar en Barcelona y hasta lo declaró en una reciente entrevista con el diario AS. "Poder ir a un club como el Barça, para mí era una oportunidad soñada y no me ayudaron", criticó respecto a la postura de Ajax. El conjunto neerlandés no quiso saber nada con un préstamo con opción de compra, ya que pretendía una venta.

¿Tagliafico tiene chances de llegar a Barcelona?

Nicolás Tagliafico aún está en el radar de Barcelona, según cuenta Mundo Deportivo. En el próximo mercado de verano, podrá volver a ser negociado y puede que Ajax también se muestre más flexible en su salida, ya que podrá contratar a un futbolista que lo pueda reemplazar. Su contrato con el club de los Países Bajos termina en 2023, por lo que será uno de los futbolistas a negociar para no quedarse sin algún rédito económico en caso de no ofrecerle una renovación.

Pero el nombre de Tagliafico no es el único que interesa para el lateral izquierdo en Barcelona. El citado medio pone otras tres opciones sobre la mesa que sigue el club catalán. José Luis Gayà es uno de los que más gusta a la dirección deportiva del Barça, sobre todo teniendo en cuenta que sus negociaciones para renovar con Valencia están trabadas. A su nombre se le agregan Marcos Alonso de Chelsea y Alejandro Grimaldo de Benfica.

Así, la situación de Tagliafico con Barcelona tendrá para varios capítulos y hasta es probable que aparezcan otros equipos interesados en su fichaje. En enero se lo vinculó también con Chelsea y Napoli, pero al final ninguno de los dos equipos forzó su llegada. En el mercado de verano, pueden aparecer múltiples chances para salir de Ajax.