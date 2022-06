No dejan de salir nombres, opciones de cara a las próximas semanas y decenas de operaciones para convertir al Barcelona en uno de los equipos más atractivos de la próxima temporada. Al mismo tiempo llegan informes de crisis económica, recortes y una venta de activos que no debería ser motivo de alegría. Por el Camp Nou aseguran que Joan Laporta y compañía venden humo con los fichajes que aparecen en los medios.

Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Jules Koundé, Raphinha y una deuda de 1300 millones de euros. Dicho contexto no solo parece incongruente, sino que empieza a hacer daño en la oposición política de un Barcelona donde comienzan a pedirle mesura al presidente del club en medio de las negociaciones para vender los activos de una entidad incendiado por la crisis.

Toni Freixa, oponente de Laporta en las últimas elecciones, charló con COPEen una entrevista donde aseguró que el conjunto culé no podrá juntar a todos estos nombres incluso activando las famosas palancas económicas de un club que tiene hasta el 30 de junio que solventar buena parte de sus problemas económicos. Acusan al mandamás culé de populista y de seguir la misma campaña mediática que por otro lado, ya anunciaba en el pasado la renovación de Lionel Messi. El tiempo dirá quien tiene la razón.

“¿Sabeís que no vendrá ninguno, no?”

"Yo no compro la moto de los fichajes del Barcelona. Se está vendiendo humo descaradamente que choca con la realidad (deuda) y no tengo más remedio que avisar a la gente de que esto no se va a producir. No porque yo no quiera, es que no se puede”, anunciaba el ex candidato político del club en COPE.

Minutos después de dichas palabras en la radio española, el propio Freixa redobló su apuesta y por medio de su cuenta de Twitter, dejó en claro que los culés deben prepararse para meses de austeridad: “¿Sabéis que no vendrán ni Lewandowski, ni Koundé, ni Raphinha, ni Bernardo Silva? Lo sabéis ¿verdad?”.