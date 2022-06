El futuro de Cristiano Ronaldo en Manchester United comience a ser puesto en duda. Desde hace algunos días que hay rumores de una cierta preocupación por parte del astro portugués respecto a la plantilla de los 'Diablos Rojos' y a los planes de reestructuración para mejorar la pálida imagen que dejaron en la temporada pasada. Sin fichajes aún en Old Trafford, por la cabeza del 'Bicho' pasa la idea de una posible salida.

Así como apareció un supuesto interés por parte de Juventus para repatriarlo y juntarlo con Neymar, Bayern Múnich también habría levantado la mano para sumar a la estrella de 37 años de edad. Medios alemanes y el diario Mundo Deportivo, reportaron el sondeo que ha hecho el conjunto 'bávaro' por CR7 para que sea el posible reemplazo de Robert Lewandowski.

Bayern Múnich no se resigna a perder a su gran goleador, aunque sabe que la intención del jugador es salir con destino a Barcelona. La directiva del club no lo da por perdido y hasta lo espera para el comienzo de la pretemporada, según palabras de su director Hasan Salihamidzic. Precisamente, este directivo también habló sobre el supuesto interés por el 'Bicho'.

"Cristiano Ronaldo es un jugador top con una carrera sobresaliente. Sin embargo, las historias sobre un posible acuerdo con el Bayern no son ciertas", manifestó Salihamidzic en una nota de Sky Sport este viernes. "Estos rumores no tienen nada de verdad", sentenció para enfatizar su idea. Los 'bávaros', así, manifiestan no tener entre sus planes a Cristiano, que viene de una temporada positiva en lo individual con 24 goles en 39 partidos, pero sin títulos con Manchester United.

Ante esto último, los rumores sobre una posible salida de Old Trafford siguen creciendo, conforme van apareciendo interesados en los servicios del 'crack' luso. Habrá que esperar si Bayern Múnich cambie de opinión en caso de que pierda a Lewandowski o si decide ir por algún otro jugador.