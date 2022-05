Era una de las dudas, Eden Hazard quiere seguir en Real Madrid y ahora Carlos Ancelotti confirmó que el club también quiere que siga y se quedará, su vínculo con el Real Madrid vence recién en 2024.

Hace algún tiempo, su hermano había revelado que Eden Hazard quería seguir en la Casa Blanca, y ahora en conferencia de prensa fue el entreandor que garantizó la continuidad del jugador con un contundente: "Hazard se queda".

Sobre si el jugador se quedará a pelear un puesto y sumará minuto en el equipo, Ancelotti también se mostró optimista: "Creo que los tendrá (minutos), una temporada es muy larga, hay muchos partidos, cansancio y hay que hacer rotaciones, algo que no hemos hecho mucho este año, pero con una plantilla más completa se puede rotar más y cada uno puede tener su oportunidad". En este sentido, ha asegurado que Hazard seguirá en Madrid y que lo hará "con mucha motivación".

Es sí, Ancelotti no garantiza titularidad a nadie, "la titularidad en un gran equipo, es complicada", y piensa que para un jugdor de su nivel no es tan importante la cantidad de minutos que tenga, si no la calidad de esos minutos en cancha "lo importante no es la cantidad de minutos, sino la calidad de esos minutos. Un ejemplo muy claro de esto Rodrygo. No ha jugado mucho, pero los minutos que ha tenido lo ha hecho con mucha seriedad y ha marcado la diferencia".

Aprovechando el regreso de varios jugadores como Hazard y que el equipo ya fue campeón en el torneo español, Real Madrid ya cambió el chip de la LaLiga y esta semana ha dado descanso a varios jugadores para que lleguen a punto a la final del 28 de mayo en Paris ante Liverpool por la UEFA Champions League "les he dado dos días a Benzema, Vinícius y Courtois porque creo que se lo merecen, volverán el martes para preparar el próximo partido".