Carlo Ancelotti ha sido el foco de las críticas en estos primeros días del 2023. Al parecer, el crédito que se adjudicó con la obtención de la UEFA Champions League 2021/2022 se le va acabando, tanto por el nivel de su equipo que hizo que perdiera terreno en LaLiga (se ubica segundo a 3 puntos del puntero Barcelona) como por la derrota sufrida a manos del conjunto comandado por Xavi Hernández en la Final de la Supercopa de España.

A raíz del primer tramo de año que elevó la preocupación de la afición merengue, el entrenador italiano se refirió en una conferencia de prensa que se desarrolló bajo el marco de la previa del partido frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, de este jueves 19 de enero desde las 21:00 horas de España, por los Octavos de Final de la Copa del Rey.

"Esto es un equipo joven. Todos hablan de Kroos, de Modric, de Benzema, pero también hay que hablar de Federico Valverde, Vinicius, Tchouaméni. Creo que es el inicio de un nuevo ciclo porque están llegando al final de la carrera algunos jugadores que han hecho historia en este club y están entrando otros. Es un momento de transición. Y el día que Toni, Luka y Karim dejen de jugar hay otros que cogerán el mando", señaló Carlo Ancelotti.

Por otro lado, remarcó que el Real Madrid se vio perjudicado por los contratiempos físicos que sus figuras arrastran de la Copa del Mundial: "Lo que no era previsible eran las lesiones que nos han afectado como la de Tchouaméni o Alaba. Esto ha afectado porque no era previsible. Lo de que el mes de enero fuera complicado era previsible. Tenemos que aguantar este mes. Todo el mundo da por muerto al Real Madrid pero tenemos que tener la calma y la confianza porque la temporada es muy larga. No vamos a bajar los brazos nunca. Vamos a salir de esta. ¿Cuando? No lo sé".

Para cerrar, apuntó que el choque con el Villarreal es una la chance para lavar la imagen que dejaron en el King Fahd International Stadium el domingo 15 ante los culés: "Es una oportunidad para salir pronto de este momento complicado que suele pasar en la temporada. Mañana es un partido complicado pero tenemos una gran motivación".