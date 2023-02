El Manchester City se encuentra sumergido en puras acusaciones por presuntas irregularidades en su administración entre 2009 y 2018, período en el que lo ciudadanos ganaron dos ediciones de la Premier League y una FA Cup. Y frente a esta situación, sus competidores más fuertes empezaron a quejarse por lo que fueron las definiciones de aquellos campeonatos. Al respecto, Pep Guardiola, el viernes pasado, hizo un comentario que involucró a Steven Gerrard por una secuencia vs. Chelsea que le costó el título al Liverpool.

''Qué responsabilidad tuvo el Manchester City en el resbalón de Steven Gerrard en el gol de Demba Ba en la temporada 2013-2014'', señaló el estratega catalán que, este martes, en la conferencia de prensa previa al encuentro que los Citizens deben afrontar contra el Arsenal de Mikel Arteta, trató de enmendar sus declaraciones.

"Pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez sobre él. Estoy avergonzado de mí mismo, porque no se lo merece. Él sabe cuánto lo admiro a él y a su carrera. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece. No representé bien a mi club", expresó Pep Guardiola sobre el legendario zaguero de los Reds.

Además, Guardiola aclaró que su perdón, además de transmitirlo públicamente frente a los micrófonos de la prensa, también se lo hizo llegar personalmente: "Me disculpé con él en privado, pero como el comentario fue público, mi disculpas también deben ser públicas... Lo siento mucho por él, por su esposa y por su familia...", sentenció.

Pep Guardiola pálpito el choque del Manchester City con el Arsenal de este miércoles

Pep Guardiola se expresó a raíz del encuentro que el Manchester City debe disputar frente al Arsenal, duelo que, por cierto, enfrentará al primero y al segundo de la tabla de posiciones de la Premier League: "Hasta ahora son el mejor equipo de la Premier. Sabemos que será un partido duro desde hace semanas. Será una gran, gran batalla".