Hambre de victoria desde el primer minuto demostró Sevilla en casa ante un golpeado Valencia, que nunca le encontró la vuelta al partido. Fue 3-1 en favor del equipo de Julen Lopetegui en el Ramón Sánchez Pizjuán por la fecha 6 de LaLiga. El aporte argentino en el marcador lo dio el gol de Alejandro 'Papu' Gómez, quien abrió el camino del triunfo. Erik Lamela y Gonzalo Montiel también ayudaron al tanto del exjugador de Atalanta, mientras que Lucas Ocampos también fue titular.

Los argentinos del Sevilla hicieron de las suyas en menos de cinco minutos de juego. Montiel, quien tuvo su primer inicio en el conjunto sevillano, robó una pelota clave en mitad de campo y, rápidamente, habilitó a Lamela, quien condujo con libertad y encontró libre al Papu camino al área. El exfutbolista de Atalanta sólo tuvo que rematar al primer palo para descolocar al portero Mamardashvili y poner el 1-0. Conexión cien por ciento argentina.

Pero los de Lopetegui no se conformaron con el primero y mostraron un juego directo, pero efectivo a la hora de atacar. Valencia parecía grogui del primer tanto del 'Papu' e ingenuo con ciertas desatenciones en el fondo. Un blooper de Mamardashvili, luego de un centro de Montiel que rebota en Toni Lato, provocó el segundo tanto del local al minuto 15.

Siete minutos más tarde, Sevilla le dio otro golpe a Valencia. De una jugada rápida de tiro libre en campo propio, el pelotazo le llegó a Rafa Mir, quien en lucha con un defensor le gana la posición, y sólo tiene que definir de emboquillada para marcar el tercero. Exhibición de los andaluces en sólo 22 minutos de juego y con tres goles para, prácticamente, liquidar las aspiraciones de su rival.

La practicidad y la contundencia del equipo de Lopetegui parecía mucho para los de Bordalás. Hugo Duro, que venía de anotarle a Real Madrid, logró el descuento al minuto 31, pero no motivó a Valencia a ser más incisivo en ataque o a disputar de igual a igual el resultado. Los tres goles golpearon tan fuerte, que nunca pudo recuperarse.

En el segundo tiempo, la historia no tuvo cambios. Sevilla, por momentos, reguló la ventaja, pero mayormente con dominio de balón. Lamela fue de los mejores en cuanto a la hora de tener la pelota y de acelerar en ataque. Gran inicio de temporada para el ex Tottenham, quien parece ganar argumentos para ganarse un lugar definitivamente como titular. Mientras, el equipo de Lopetegui sigue invicto y se permite pelear arriba, incluso con un partido pendiente por delante (vs Barcelona).