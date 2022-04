Han pasado más de tres meses de la última lesión de Ansu Fati, Barcelona lo ha extrañado mucho, pero su recuperación es vital para lo que se le viene en la próxima temporada, por eso Xavi fue paciente y no lo apuró ni el momento más caliente de la temporada.

Ya sin frentes para competir y ganar, y a poco del final de la temporada,Ansu Fati volvió a la lista de convocados por Xavi y seguramente verá algunos minutos en el juego del domingo ante Mallorca.

El propio Xavi en conferencia de prensa confirmó el regreso del canterano: "Ansu estará. Está muy bien, ha hecho un gran cambio. Está muy a gusto y tiene buenas sensaciones (...) si todo va bien jugará unos minutos como mínimo. Se le ve sonriente y es diferencial. Estoy muy feliz por tenerlo. Ves cosas diferentes, es un jugador especial y nos irá muy bien", dijo el entrenador.

Que también buscó quitarle presió al chico, no quiere sorpresas en su regreso, y evitó cualquier carga extra al joven jugador: "No sé a qué te refieres como crack. Yo entiendo el fútbol como algo colectivo. Si tenemos uno solo que tira del carro (...) tienen que tirar todos, cada uno en su parcela. Es una clarividencia que es un jugador especial, diferente. Tiene que ser muy importante de aquí en adelante. Uno de los que más. Pero no entiendo el fútbol con un crack".

Ansu Fati sufrió una distensión muscular del muslo el 21 de enero ante el Athletic y desde entonces han pasado 99 días para su regreso, el problema es que en esta temporada volvió de una dura lesión de la rodilla y con más de 300 días de baja, pero tras ese regreso en septiembre de 2021, sufrió tres lesiones más, siendo baja una semana, dos meses y ahora tres meses, antes de volver al Camp Nou.