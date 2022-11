Cuando parecía que iba a haber paz en Manchester United por el receso mundialista, este domingo estalló la crisis entre Cristiano Ronaldo y el club. Es que se publicaron adelantos de una entrevista del portugués en la que critica ferozmente a varios personajes alrededor de Old Trafford.

Entre los más apuntados estuvo Erik ten Hag, a quién CR7 admitió que no respeta. Pero en otros fragmentos de la charla con Piers Morgan también hubo veneno para exfutbolistas como Gary Neville y Wayne Rooney, además de la familia Glazer, propietaria del equipo.

"A los dueños del club, no les importa el club. Como saben, Manchester es un club de marketing. Obtendrán dinero del marketing y, en mi opinión, realmente no les importa el deporte", disparó Ronaldo, luego de contar que nunca habla con ellos.

Además, se refirió a las críticas que recibió en los últimos meses por sus actitudes y rendimiento sobre el césped por parte de Neville y Rooney, excompañeros del delantero y leyendas del equipo: "Ellos no son mis aimgos".

Y se extendió sobre Rooney, lanzando también un chiste: "No entiendo. No sé por qué me critica. Probablemente (está celoso) porque terminó su carrera y yo sigo jugando. Y no diré que soy más guapo que él, aunque eso es cierto"