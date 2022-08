Restan solo horas para el cierre del mercado de pases en el fútbol europeo y la situación de Cristiano Ronaldo se torna cada vez más complicada. Cada vez son más los clubes que le cierran las puertas al ídolo portugués y ahora se ha sumado la oposición del entrenador de Sporting CP, uno de los clubes que sonaba como posible destino.

El mercado de pases llega a su recta final y la situación de Cristiano Ronaldo aún no está resuelta. Jorge Mendes continúa tocando puertas para reubicar al astro portugués, pero muchos grandes de Europa han ido rechazando el fichaje de CR7.

Uno de los equipos que ha estado en el radar de Ronaldo es Sporting CP, el club que dio a conocer al atacante a temprana edad. El club luso jugará en la Champions League esta temporada, por lo que su vuelta a casa no es una idea descabellada.

El DT se niega

A pesar de que muchos hinchas de Sporting sueñan con la vuelta de Cristiano Ronaldo, no todos en el club parecen estar de acuerdo. Según informa The Times, el entrenador, Ruben Amorim no estaría para nada de acuerdo con el fichaje.

La fuente asegura que el DT estaría amenazando con dimitir a su cargo como en el banquillo del Estadio José Alvalade en caso de que la directiva contrate a Ronaldo. Esto podría complicar aún más el cierre de mercado para el futbolista de Manchester United.