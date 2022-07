Dani Alves: "No me gustó mi salida de Barcelona"

Dani Alves tuvo su revancha con la camiseta de FC Barcelona la última temporada. El brasileño formó parte del plantel de Xavi Hernández para el segundo tramo de la campaña, cumpliendo con su regreso al Camp Nou con 38 años (ya 39). Es veterano ha concedido una entrevista en la que reconoce que su segunda salida no se dio de la manera que esperaba.

Dani Alves fue el primer refuerzo de Barcelona en la era de Xavi Hernández. El lateral cumplió con su regreso al Camp Nou con un salario sumamente bajo con el objetivo de entrar en las consideraciones de Tite para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, su contrato no fue extendido tras el final de la campaña.

Ahora, finalizado su vínculo con el equipo azulgrana, el defensor habló de su segundo ciclo en el club catalán en una entrevista con The Guardian. "No me fui triste sino feliz por haber vuelto al club. Soñé durante cinco años querer volver a vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida".

"Desde que llegué, dejé muy claro que ya no era un chico de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin ocultar nada. Pero este club ha pecado en los últimos años porque no le importan las personas que hicieron historia. Como aficionado, me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era distinta aunque estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por haberme hecho volver" añadió.

¿De vuelta a Brasil?

Dani Alves aseguró que no tiene claro su futuro, pero afirmó que, de volver a Brasil, solo hay un destino posible. "Me gustan los retos y me adapto a cualquier situación. Estoy haciendo un estudio sobre los lugares a los que puedo ir y que tienen un buen nivel de competitividad. Hay que juntarse con gente que quiere el mismo objetivo, que quiere competir, ganar. A mí me gusta ganar. Quiero ir a un sitio donde pueda ganar. No descarto ninguna situación, pero si vuelvo a Brasil, será al Athletico Paranaense".