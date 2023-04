David Villa se unión al Tercer Encuentro de Estrellas de LaLiga para dirigir desde la banda a uno de los tres equipos presentes en el certamen. Tras el pitido final y de una jornada de puro fútbol, la leyenda de La Roja se pasa por Bolavip para analizar el presente del torneo, el final de temporada para su Valencia y por supuesto, el posible retorno de Lionel Messi a España: “Como todos los culés, deseando que vuelva”.

Preguntamos a Villa por su imagen sobre el evento de LaLiga y sobre si se ve como entrenador en un futuro: “Bueno hay de todo no, pero yo creo que todo el mundo ha dado el Do de pecho como decimos en España. Creo que todo el mundo ha estado con una actitud muy buena y creo que la causa lo merecía. Creo que la gente ha disfrutado de esta mañana de fútbol”.

“No, porque es una cosa que tengo clarísimo que no quiero hacerlo…Básicamente he sido entrenador porque me gustaba estar en el proyecto, pero tenía un problemilla en la clavícula y no he podido jugar. Entonces bueno, hemos decidido que como no podía jugar me ponía de entrenador. No le veo futuro porque no es algo que no me apasione, pero bueno, era el puesto que podía ocupar hoy, me hubiera gustado jugar qué es lo que hice siempre”, declaraba el goleador de Sudáfrica 2010 antes de responder a las dos grandes preguntas de Bolavip.

El presente del Valencia

Goleador de varias campañas por Mestalla y en tiempos mejores para el conjunto Ché, consultamos a David Villa sobre la actualidad de un gigante que lucha por no descender y que tiene una fractura social alrededor de la directiva de Peter Lim. Hora de hacerse fuerte y de sumar puntos como sea.

“Lo del Valencia, bueno, aficionado del Valencia voy a mente sufriendo por la situación. Yo soy una persona muy positiva queda todavía tiempo no es momento de lamentarse el momento de trabajar para intentar sacarlo adelante quedan todavía partidos y ojalá que lo consiga sacar”, reflexionaba Villa desde el Tercer Encuentro de Estrellas de LaLiga

¿Vuelve Messi?

Compañero de Lionel Andrés en hasta tres temporadas donde firmó 48 goles en 119 encuentros, donde hizo parte del mítico equipo de Pep Guardiola y donde incluso se dio el lujo de levantar la UEFA Champions League en Wembley, preguntamos a Villa por su visión sobre el hipotético retorno de La Pulga.

“En cuanto a lo de Leo no sé qué decirte, obviamente por romanticismo a todos los culés les gustaría que volviera Leo, pero no tengo información de cómo están las cosas…No puedo decir mucho más que como todos los culés pues sería una buena noticia todo eso porque tengo muchos amigos culés y todo lo están deseando”, palabras de uno de los mejores de La Pulga.