La renovación de contrato de Ousmane Dembélé fue una de las grandes novelas del año en FC Barcelona. Luego de varias disputas que llegaron a hacerse públicas, el extremo francés firmó la extensión de su vínculo. Xavi Hernández habría jugado un papel clave en la decisión del jugador.

Ousmane Dembélé ha concedido una entrevista con Rothen s’enflamme en la que habló del calvario que vivió con las lesiones desde su llegada a FC Barcelona. Fue hasta este año que el jugador logró tener continuidad con el equipo catalán.

El francés relató cómo vivió la situación de las lesiones. "De 2017 a 2021 perdí constantemente el tiempo por culpa de las lesiones. Tuve muchas lesiones en los isquiotibiales. Así que tenía que trabajar. Me decían a menudo: ‘si no trabajas, te estancarás’. 'Si no te pones más fuerte, te lesionarás'".

"Luego pasó algo, con Koeman y con Xavi fue aún mejor. Desde entonces, no he tenido ninguna lesión. Estamos siempre cruzando los dedos, seguimos trabajando y luego me va bien, me siento bien en el Barcelona, tengo la confianza de todo el equipo, de todo el club, y estoy contento. Es bueno porque he pasado por muchas cosas en los últimos cinco años, ahora todo el mundo habla de fútbol, es todo mejor" resaltó.

Xavi, clave en la renovación

Dembélé fue muy claro que se sintió muy apoyado por su entrenador a la hora de decidir su futuro. "Con la confianza de Xavi, me vi obligado a quedarme. Personalmente, quiero ganar la Champions con Barcelona. Que Barcelona vuelva a ganar la Champions porque hace siete años que no la gana. Ganar títulos, la Liga, la Champions, eso es lo más importante".