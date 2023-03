Los problemas no paran en Barcelona. Como si el caso Negreira no fuera suficiente, ahora se enfrenta a una dura acusación ante la FIFA de parte de un club inglés que reclama por el mecanismo de solidaridad por los derechos formativos de uno de los futbolistas de la actual plantilla. Se trata del controvertido fichaje que involucra al lateral izquierdo Marcos Alonso.

Hace algunos meses, Unión Adarve, club en el que supo jugar en sus juveniles Marcos Alonso, había denunciado a Barcelona por evitar el pago por el mecanismo de solidaridad. Para este humilde equipo, la operación para la llegada del lateral izquierdo se trató de un traspaso y no de un fichaje a coste libre.

Siguiendo esta línea, según adelantó el diario AS, Bolton Wanderers, club que actualmente milita en la League One (Tercera División de Inglaterra), interpuso una denuncia ante FIFA por el fichaje de Marcos Alonso con Barcelona donde reclaman parte del pago por el mecanismo de solidaridad. Así, al Barça ya le aparecieron dos casos similares por el mismo futbolista y no se descarta que el organismo internacional junte ambas acusaciones en un solo proceso.

Tanto Bolton como Unión Adarve aseguran que Alonso fue parte de la operación que derivó en el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang a Chelsea, quien llegó a cambio de sólo 12 millones de euros, algo raro teniendo en cuenta que tiene un valor de mercado mucho más alto. Por eso, ambos clubes creen que Marcos Alonso formó parte para abaratar la cifra de pago por el delantero gabonés.

Cabe recordar que si bien el lateral izquierdo es conocido por haber estado en las juveniles de Real Madrid, tuvo un paso por el Unión Adarve y llegó a Bolton Wanderers a sus 19 años, edad que lo incluye como club formador.

En el caso del Adarve contra Barcelona, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, ya escuchó las partes de ambos clubes, por lo que ahora deberán estudiar la denuncia del Bolton y definir si formará parte o no del mismo proceso. El conjunto catalán podría recibir una dura sanción en caso de que se compruebe su culpabilidad en las acusaciones y estaría no sólo obligado a pagar los sistemas de solidaridad, sino también una fuerte multa.