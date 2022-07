La situación entre Cristiano y Manchester United está tensa, en conferencia de prensa, el entrenador neerlandés dejó una pista que lo de Ronaldo no se solucionará pronto y que todo está en manos del futbolista portugués.

Le consultaron a Erik Ten Hag si estaba preocupado por la ausencia de la estrella del equipo, y el DT fue contundente con su respuesta: "Quizá preocupado no sea la palabra correcta. Me centro en los jugadores que están, que lo están haciendo muy bien, están en buena forma. Y me centraré en eso. No puedo esperar a ver si Ronaldo viene, pero si lo hace, lo integraremos en el equipo".

La respuesta fue muy distinta de hace unos días, cuando comenzaba la gira en Australia, cuando Ten Hag afirmó que Ronaldo no se iba a mover del equipo, aunque según el entrenador: "La situación es la misma que la semana pasada", ya la molestia por su ausencia fue evidente.

Con la respuesta además el DT deja implícita una tensa relación, que no tiene comunicación, un aspecto clave en este tipo de situaciones, pero Ronaldo y su deseo de jugar Champions League están en este momento por encima de cualquier vínculo de afecto con el club de Manchester.

El problema es que a Ronaldo se le está complicando conseguir equipo, Chelsea y Bayern Múnich que eran dos muy posibles y factibles destinos, parecen haber cerrado todas las puertas, el luso busca equipo y el mercado se reduce cada vez más para él.