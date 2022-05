El propio Edinson Cavani reveló en una entrevista que la llegada de Cristiano Ronaldo lo hizo pensar en una salida de Manchester United. Al final, se quedó, pero no vio demasiada actividad ni con Solskjaer ni con Rangnick.

En Manchester United se avecinan fuertes cambios con la llegada de Erik ten Hag a la dirección técnica. Varios futbolistas emprenderían el rumbo de salida debido al final de sus contratos o porque no cuentan para el nuevo entrenador. El caso de Edinson Cavani aplica a lo primero, ya que su vínculo con el club finaliza en junio y no hay novedades sobre una renovación.

Cavani apenas ha jugado 776 minutos en 18 partidos con Manchester United y sólo marcó dos goles en toda la temporadas. Las lesiones han sido una constante que lo han alejado de los terrenos de juego, además de que tanto Ole Gunnar Solskjaer como Ralf Rangnick lo han tenido muy poco en cuenta aún cuando estaba bien físicamente.

El poco juego de Cavani en esta temporada 2021-22 se contradice con lo que fue su anterior campaña donde jugó 39 encuentros y marcó 17 goles, además de tener un rol preponderante en los 'Diablos Rojos' con Solskjaer. Sin embargo, durante el último mercado de verano, la llegada de Cristiano Ronaldo lo opacó. No sólo le hizo perder su número de camiseta (la '7'), sino también le quitó los minutos que se había ganado en la campaña pasada y hasta mucho se habló de su posible salida.

Cavani confiesa que se quiso ir cuando llegó CR7

Y la reacción inmediata de Edinson Cavani a la llegada de Cristiano Ronaldo fue pensar en una salida de Manchester United. En una entrevista con el programa Bola da Vez de ESPN Brasil, el delantero de 35 años reveló una charla que tuvo con su hermano y representante Walter Guglielmone sobre lo que pasó cuando llegó el portugués a Old Trafford.

"Conociendo un poco el mundo del fútbol actual, lo primero que hice fue llamar a mi hermano y le dije que si esto hubiera pasado hace una semana, te hubiera pedido que ficharas por otro club", comenzó diciendo. Pero inmediatamente aclaró la razón de esto. "Pero no porque no quiera jugar con Cristiano Ronaldo. No. Porque tuve la oportunidad de conocerlo, es un gran profesional, con sus objetivos, y eso es perfecto para un deportista. Pero, como después de tantos años en el fútbol, sé cómo funcionan las cosas hoy en día", explicó.

"Por eso llamé a mi hermano. Era más por entender la situación. No porque no pudiera jugar en mi rol en Mánchester, sino porque hay muchas cosas en el fútbol de hoy en día que son diferentes a cómo eran con otra gente, cómo era antes, hace años. Y como sucedió de repente, no sentí nada. Pensé: 'Vamos a jugar, a hacerlo le mejor posible'", cerró.

El futuro de Edinson Cavani tendría la certeza de su salida de Manchester United a final de temporada. Sin embargo, se desconce su futuro equipo, aunque no le faltan pretendientes. En las últimas horas, se lo vinculó con la Fiorentina de Italia en lo que podría marcar su regreso a la Serie A tras vestir las camisetas de Palermo y Napoli en el pasado.