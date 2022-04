Las buenas actuaciones que ha tenido Federico Valverde a lo largo de este año piden titularidad. Sin embargo, no encaja en el sistema que plantea partido a partido Carlo Ancelotti.

Se aproxima el tramo más difícil de la temporada para Real Madrid. El primer gran compromiso que tiene el equipo de Carlo Ancelotti es ante Chelsea por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. En LaLiga parece tener todo encaminado rumbo al título, aunque no está teniendo sus mejores actuaciones. Y eso lleva a pensar en posibles cambios con Federico Valverde como una opción siempre útil en el mediocampo.

El diario AS pone en debate la presencia del volante uruguayo en el equipo titular. Sus buenas actuaciones cada vez que le ha tocado entrar al campo de juego, sumado a su gran momento con la selección de Uruguay y la fuerza que le da al mediocampo son sus cartas de presentación para ganarse un lugar en el once. Sin embargo, choca contra el sistema que pone 'Carletto' en todos sus partidos.

Para el técnico italiano, no hay otro sistema que el 4-3-3 que choca principalmente contra lo que puede aportarle Valverde en alguna de esas posiciones, ya que está asentado el tridente Modric-Casemiro-Kroos. "La idea es clara y este equipo tiene que jugar en un 4-3-3. Luego hay partidos en los que se puede jugar 4-3-3 sin un extremo claro, pero el sistema ideal para esta plantilla es el 4-3-3", supo decir tiempo atrás. Sumar un cuarto mediocampista parece algo imposible con Ancelotti. Valverde, únicamente, podría entrar en una posición de extremo por derecha que no le sienta del todo cómodo. Ya lo ha hecho antes y no es donde mejor ha rendido.

Con Zinedine Zidane, antecesor de Ancelotti en Real Madrid, había cambio de esquema cada vez que disponía de la presencia del uruguayo en la medular 'blanca'. Así ha pasado a jugar con línea de cuatro mediocampistas o incluso de cinco. Es darle otro aire a un sitio de campo donde el equipo necesita al menos de mayor contención, presión y hasta ritmo. Cualidades que Valverde puede aportar tranquilamente.

Ante Chelsea, será necesario ganar el duelo en el medio y es por eso que la presencia de Valverde podría ser útil. Sin embargo, el choque del sistema y la titularidad del tridente hacen que el uruguayo tenga que esperar y ponen en cuestión las formas de Ancelotti. ¿Podrá 'Pajarito' ganarse un lugar en el once en la parte más importante de la temporada?