Pese a las llegadas de Fabián Ruíz y Carlos Soler, Paris Saint-Germain no pudo cerrar de buena manera su mercado. Esto ha derivado en un presunto 'terremoto' que afecta a la dirección deportiva y al cuerpo técnico. ¿Por qué?

Paris Saint-Germain ha hecho un interesante mercado de verano, apuntado a reforzarse muy bien en el mediocampo con nombres propios como Vitinha, Renato Sanches, Fabián Ruiz y Carlos Soler. Pero la zona de la defensa ha sido todo un problema, ya que sólo arribó Nordi Mukiele. Se apuntó al fichaje de Milan Skriniar para ese sector, pero todo quedó frustrado y ahora las consecuencias generan un 'terremoto' alrededor de la dirección deportiva parisina y el entrenador Christophe Galtier.

En primer lugar, el entrenador deberá improvisar defensores y eso es un problema para PSG. Al usar la línea de tres defensores, no hay mucho recambio para los titulares Marquinhos, Sergio Ramos y Presnel Kimpembe. Solo está Nordi Mukiele, que puede ocupar un lugar por la derecha y el joven de 17 años, El Chadaille Bitshiabu. Por lo cual, Galtier, como ya mostró ante Toulouse en el último partido, debe jugar con Danilo Pereira cubriendo alguna ausencia atrás.

¿Por qué PSG no fue a buscar defensores centrales? Lo hizo, pero el nombre apuntado no llegó. Milan Skriniar era el jugador apuntado, por quien ya tenían un acuerdo en términos personales. Inter se puso firme y exigió 80 millones de euros por su salida, pero los parisinos no pudieron llegar a un acuerdo. Ante esto, el futbolista continuará en el Giuseppe Meazza, mientras que el PSG afronta problemas ante la falta de variantes en la zaga.

'Terremoto' y ¿posible salida de un directivo?

El fichaje frustrado de Skriniar apunta a un responsable que, según medios franceses como L'Equipe, se trataría de Antero Henrique, quien ocupa el lugar de Asistente Ejecutivo del Director Gerente de Deportes. Fue el encargado de agilizar las negociaciones de compra y venta de futbolistas, pero su regla jugó en contra de las pretensiones de Christophe Galtier y hasta de Luis Campos. "Hay que vender para comprar con el dinero generado", apuntaba.

Por eso, para acelerar por Skriniar debían vender jugadores, algo que Antero Henrique no pudo lograr, y que hasta podría hacer pensar que Nasser Al-Khelaifi le dé las gracias. Es más, PSG sólo pudo sacar dinero en la parte final de mercado por las ventas de Thilo Kehrer (12 millones de euros) e Idrissa Gana Gueye (cuatro millones), ya que nombres como Julian Draxler y Abdou Diallo, entre otros, se fueron cedidos.

Según apuntan, el objetivo era ingresar 150 millones de euros, pero muy lejos han estado de ello y los fichajes en defensa no han llegado, apuntando toda su concentración a reforzar el mediocampo. Skriniar no llegó y, así, Galtier deberá hacer malabares para poder mantener la línea de tres defensores que, hasta el momento, le viene funcionado. Seguramente, en enero haya novedades para la zaga central. Por lo pronto, ahora, deberán conformarse con lo que tienen.