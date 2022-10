Real Madrid mira de cara al 2023 con diversos frentes abiertos, pero por encima de todo con la necesidad de analizar internamente el futuro de un plantel donde pueden venirse cambios de peso. Afirman desde MARCA que hasta ocho jugadores terminan contrato a final de temporada y que no todos seguirán por el Santiago Bernabéu. ¿Es el fin de una era?

Mientras se prepara un nuevo encuentro por la UEFA Champions League, desde la directiva comandada por Florentino Pérez empiezan a darse reuniones de cara a un verano del año que viene donde habrá que tomar decisiones de peso. Si bien el club tiene la cabeza enfocada en lo que ocurra con la Superliga y con las obras de su estadio, llega el momento de planear el futuro de un grupo de jugadores que han ganado todo en el capital española.

Desde hace prácticamente una década que los Merengues salen con un once de memoria que ha vencido en cinco finales de la Liga de Campeones, que ha marcado récords en España y que ha conseguido hitos del más alto nivel, pero el tiempo no perdona y MARCA asegura que no todos seguirán por el Bernabéu. Ocho contratos son analizados a día de hoy por Florentino Pérez, quien tendrá la última palabra el 30 de junio del 2023.

¿El fin de una era?

Marco Asensio, Dani Ceballos, Mariano Díaz, Luka Modric, Toni Kroos, Nacho y Karim Benzema son quienes a día de hoy no seguirían en Real Madrid por el próximo 1 de julio. Si bien el club tiene planes con cada uno de ellos, la realidad apunta que los tres primeros tienen más que complicado ser Merengues el año que viene. Se irán gratis a no ser de un giro de 180 grados.

En cuanto al resto, con Nacho o Benzema ya se trabaja en una nueva renovación por 12 meses, Kroos tendrá que decidir si continúa en Madrid o si pone final a su carrera y por último aparece el caso de un Luka Modric que a sus 37 años pretende seguir una temporada más en el Bernabéu. Si bien todo parece claro en este sentido, la realidad es que solo el césped definirá el futuro de quienes en la última época han marcado una página dorada en la capital. ¿Se viene el fin de una era?